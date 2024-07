Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, dio a conocer que la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro aún no cuenta con la autorización municipal. Ello pese a que el mes anterior, la municipalidad anunció que otorgaría el permiso para iniciar con los trabajos de la estación central.

El burgomaestre justificó su decisión mencionando que la Línea 2 del Metro de Lima no entregó el plan de desvíos que contempla el cierre temporal de la Av. Paseo Colón, en los tramos de jirón Washington hasta Garcilaso de la Vega, y desde Garcilaso de la Vega hasta el óvalo Grau.

“ Hasta este momento no hay ninguna autorización para la Línea 2 del Metro de Lima porque no ha cumplido con lo mínimo [...] Al concesionario de la Línea 2 le decimos que no han cumplido todavía los requisitos. Los planes de desvíos, la Municipalidad de Lima , tiene que tenerlo ingresados oficialmente . Una garantía”, dijo en una conferencia de prensa.

López Aliaga señaló que no cree que la obra se culminará en 13 meses y, debido a ello, se debe firmar una garantía ante los contratiempos que afecten a los vecinos del Centro de Lima .

“Por eso queremos por escrito un compromiso de que cada día que se demoren tiene una penalidad . Estamos pasando un acuerdo de Consejo para determinar una penalidad por día de retraso [...] Si no cumple con entregar lo que he mencionado, no se inicia nada”, expresó.

Duración de las obras de la Línea 2

En la víspera, la ATU informó que desde el 7 de julio iniciará el plan de desvío vehicular en la zona, para el próximo inicio de obras para la construcción de la Estación Central.

Elizabeth Cuisano, jefa de Planes de Desvío del Consorcio Metro de Lima y Callao de la Línea 2, dio a conocer que las restricciones de tránsito vehicular en estas avenidas funcionarán las 24 horas, incluyendo domingos y feriados.

Para los trabajos de construcción de la Estación Central, durarán 25 meses: “La primera parte de la obra durará 13 meses, con el cual se libera la totalidad de la avenida Garcilaso de la Vega. Posteriormente, las obras continuarán y a partir del mes 13 se iniciará la liberación gradual de la avenida Paseo Colón”.