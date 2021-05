El alcalde de La Victoria, Luis Alberto Gutiérrez, aclaró hoy que el municipio que lidera no ha brindado la autorización para la actividad convocada por el partido Perú Libre. Fue el candidato presidencial Pedro Castillo, quien anunció que hoy, sábado 15 de mayo, presentará su plan de gobierno para los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo en el citado distrito.

En diálogo con Canal N, el burgomaestre aclaró que los permisos para eventos masivos son gestionados, aprobados y supervisados por el Ministerio del Interior (Mininter). Asimismo, remarcó que la Policía Nacional del Perú (PNP) está a cargo del orden público.

Gutiérrez Salvatierra explicó que no puede realizarse este tipo de actividades en el distrito porque demandará la participación de varias personas, lo que está prohibido en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Agregó que ningún representante de Perú Libre se ha puesto en comunicación con la Municipalidad de La Victoria para el desarrollo de esta actividad que tiene previsto realizarse en el parque Indoamérica a las 2:00 p.m.

Pedro Castillo: Municipalidad de La Victoria no autoriza actividad convocada por Perú Libre

“Nosotros no podemos permitir que haya un tipo de actividad porque no es competencia nuestra, así que, si hay algo así, tendremos que actuar de acuerdo a nuestra competencia. Evitar que ingresen a los dameros, no podemos impedir el tránsito de las personas, pero dentro de los dameros no puede haber actividad política, porque es una zona restringida”, señaló.

“Por motivos de bioseguridad están prohibidas las aglomeraciones. No vamos a permitir que en Indoamérica u otra parte del distrito haya aglomeraciones de este tipo”, agregó.

En esa línea, el alcalde de La Victoria señaló que están coordinando con agentes policiales de la comisaría del distrito. Además, informó que la comuna cuenta con 200 serenos y 100 fiscalizadores.

Comunicado de La Victoria en el que también precisa que no son los encargados de otorgar permiso para eventos masivos.

Mininter no otorga garantías a Perú Libre

Por su parte el ministro del Interior, José Elice, aclaró hoy que los órganos de la cartera que dirige no pueden otorgar garantías a ninguna organización para el desarrollo de reuniones públicas, debido al estado de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Sin embargo, adelantó que miembros de la PNP estarán presentes en todo evento que lo requiera, para garantizar el orden y la seguridad.

Sin embargo, la PNP estará presente en todo evento que lo requiera, para garantizar el orden y la seguridad. — José Elice (@PePeElice) May 15, 2021