El Plan Nacional de Vacunación se puso en marcha el último lunes, con la llegada del primer lote de Sinopharm. Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como especialistas coinciden en que la vacunación a las primeras 150,000 personas de la primera línea de lucha contra el COVID-19 será exitosa. Sin embargo, la situación de los miembros de mesa es incierta, pues el Gobierno aún no ha fijado las fechas en que estos recibirán sus dosis, según admite en esta entrevista Nancy Olivares, coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del Minsa.

Como se sabe, los miembros de mesa están incluidos dentro de la primera fase de la vacunación, integrada por un millón 66 mil personas. Aquellos necesitan estar protegidos el 11 de abril, día de las elecciones, para lo cual deberían recibir la segunda dosis de la vacuna 15 días antes. Es decir que la primera dosis tendrían que aplicárseles durante los primeros días de marzo.

No obstante, todavía en abril se completará la llegada de vacunas para el primer millón de personas incluidas en la primera fase. Por ello, los miembros de mesa deberían ser ubicados antes que los miembros de la Policía, el Ejército o el Serenazgo, sugirió el exministro de Salud Oscar Ugarte en una reciente entrevista con gestion.pe.

¿Tienen todos los implementos asegurados para llevar a cabo la vacunación? Las jeringas, algodones, etc. en cantidades suficientes, porque en otros países se ha presentado escasez.

-Todo lo que es implementación relacionada con la vacunación excepto la vacuna, ha sido dispuesto desde hace dos semanas, ya se ha distribuido a nivel nacional. Estamos hablando de jeringas, algodón, material de bioseguridad, las cajas donde se ponen las agujas, el líquido con el que se limpia el brazo.

¿También cuentan con el personal necesario?

Claro, porque son 150,000 personas (a vacunar). Nosotros estamos acostumbrados a vacunar a muchísima más gente, de modo que tenemos a nivel nacional registradas, de las últimas campañas de vacunación, a más de 40,000 enfermeras vacunadoras. Esto va a ser suficiente para las primeras 150,000.

¿Pero para el resto de las vacunaciones de la primera fase?

Para el resto va a depender de las estrategias que se utilicen. Por ejemplo, si yo pongo más brigadas, se va a vacunar en menos tiempo. Las estrategias van a depender mucho de la cantidad de población a vacunar y esta a su vez dependerá de la cantidad de vacunas que tengamos.

En el caso de que se aplicara la vacuna a una persona que ya estuviera contagiada, ¿podría haber algún efecto adverso?

Es poco probable porque la enfermedad activa tiene una velocidad mayor que la velocidad con la que se consigue la inmunidad en la persona. Lo único sí, que cuando una persona está con la enfermedad activa, con fiebre, malestar, es sintomática, esa persona no puede vacunarse. Ese es el principio para todas las vacunas.

¿Cuando una persona va a vacunarse, al firmar la cartilla de consentimiento informado, libera al Estado de cualquier responsabilidad ante efectos adversos?

Obviamente que no. Cuando a usted van a operarle, ¿qué le hacen firmar? Igual un consentimiento informado. Y eso no quita que el Estado o la Iafa que lo protege lo exima de la atención.

¿Las personas que reciban la vacuna contarán con algún tipo de seguro?

Las personas que se vacunan tienen que tener obviamente un seguro, pero la atención de un evento adverso corre por nuestro seguro, digamos por nuestras Iafas (Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) públicas y privadas. La atención variará según el tipo de efecto adverso, si es leve o moderado. La mayor cantidad reacciones son básicamente descanso, un analgésico y esas cosas. Si un efecto es adverso, que no está previsto para efectos de esta vacuna, pues tiene que ser asistido en el establecimiento más cercano.

¿Pero en el caso de que se presentaran efectos adversos mayores, que no solo requieran atención médica (incapacidad, muerte, etc.)? ¿Se ha previsto una situación así?

La verdad que no, no nos hemos puesto en ese supuesto. Cualquier efecto adverso, la atención corre por las Iafas.

La ministra de Salud dijo que se trata de vacunas de emergencia. ¿Esta diferencia podría derivar en algún efecto adverso?

No, por esa condición no. Todas las vacunas tienen efectos adversos, incluso las que no son para emergencia. Por ejemplo, yo me puse la vacuna para el neumococo y me dolía hasta el alma, no podía dormir. Mi brazo estaba hinchado, se puso duro. Es un riesgo que corro al ponerme la vacuna, pero pasa como todos los eventos producidos por una vacuna.

¿Luego de cuánto tiempo de aplicarse las vacunas se puede decir que una persona estpa inmunizada?

Hablamos de persona protegida. Una persona está protegida cuando ha recibido sus dos dosis y dos semanas después ya todos sus mecanismos de defensa están completamente activados.

¿Se ha previsto en qué fechas serán vacunados los miembros de mesa, teniendo en cuenta la fecha de las elecciones?

Pasito a pasito. Terminemos primero esta etapa, que es el comienzo que nos va a permitir mirar cómo nuestro sistema está respondiendo ante este nuevo reto de la vacuna, que es diferente a las otras, no en el sentido de seguridad y cadena de frío, sino en el sentido de todas las otras seguridades externas: vigilancia, evitar la sustracción y que personas inescrupulosas digan a la gente que debe pagar o situaciones así.

¿Pero aproximadamente cuándo va a definirse cómo será la vacunación para los miembros de mesa? ¿Hay alguna fecha?

No tenemos fecha porque todo depende. Hay que hacer un match entre las vacunas de las que disponemos, las personas que están esperando y la ruta de la vacunación.

¿Cuándo empezó la campaña comunicacional que forma parte del Plan de Vacunación?

Empezó mucho antes de la llegada de la vacuna.

Pero hay preocupación porque las encuestas arrojan que parte importante de la población se rehusaría a vacunarse.

Hay personas que piensan diferente y tratamos de convencerlas a través de lo que va demostrándose día a día: que las vacunas son seguras y eficaces. Estoy segura de que a medida que avancemos, muchas de las personas que ahora dicen que no (a la vacuna), van a decir que sí.

A medida que vean que otras personas están vacunándose y que no pasa nada malo.

Así es.

¿Se tiene claridad de si la vacuna en algún momento va a ser una condición para permitir viajes, desempeñar ciertos trabajos o algún tipo de actividad?

No, por lo menos no he escuchado eso y no está en nuestro radar.

Avances de la vacunación

Por la noche del martes, el presidente Francisco Sagasti informó que hasta las 5 p.m. se había vacunado a 3,449 miembros del personal de salud de 40 hospitales y habían sido distribuidas 141,367 dosis en 56 hospitales de Lima y Callao.