La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, informó que los horarios de atención al público serán ampliados. En esa línea, indicó que el sector tiene como meta que, para junio, se hayan fortalecido los establecimientos de salud para impulsar la prevención de enfermedades.

“Quiero decir al país que vamos a ampliar los horarios de atención. Donde hay un puesto de salud que atiende seis horas atenderán 12 horas: y los de 12 horas atenderán 24 horas , porque la salud no espera, no tiene color político y no tiene fronteras”, señaló en diálogo con RPP.

No obstante, durante el anuncio la funcionaria no precisó cuáles establecimientos de salud serían los que ampliarán su jornada de atención y desde cuándo se acatarían esta disposición.

En otro momento, como parte de las acciones de su sector, Gutiérrez, indicó que después de la pandemia, hay más de 94,000 pacientes que necesitan ser intervenidos. “Casi el 45 % son mujeres, hemos dado prioridad para que se atiendan gratuitamente”, dijo la ministra de Salud en el marco del plan de desembalse quirúrgico.

Asimismo, reiteró el plan del Minsa de crear 50 centros preventorios de lucha contra el cáncer en todas las regiones incluido Lima. “Las dos causas de muerte más comunes son el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son los más peligros”, mencionó.

Gutiérrez sostuvo que el Minsa tiene S/ 515 millones, de los cuales casi el 60% se destinará para la implementación y fortalecimiento en las 25 regiones y Lima Metropolitana.

Los servicios de salud serán ampliados. La ministra Rosa Gutiérrez afirmó que el #Minsa tiene como meta que, para junio, se hayan fortalecido los establecimientos de salud para impulsar la prevención de las enfermedades. pic.twitter.com/DAjqeO0jKt — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 8, 2023

LEA TAMBIÉN: Minsa identifica 57 infraestructuras de hospitales paralizadas entre 7 a 29 meses