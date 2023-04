La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, anunció hoy que se actualizará el reglamento interno de los establecimientos de salud públicos para mejorar el control del horario del personal y evitar que médicos abandonen sus turnos para irse a atender a una clínica privada en perjuicio de los pacientes.

El anuncio lo brindó la funcionaria al dar a conocer las sanciones que se aplicarán contra los dos médicos del Instituto de Salud del Niño (INSN) de Breña quienes dejaron sus consultorios en pleno turno para irse a atender a una clínica, según reveló el programa televisivo Panorama.

“El Minsa, en el término de siete días, ha requerido la actualización del reglamento interno de trabajo donde se precise el horario y permanencia de los profesionales de la salud. Se ha dispuesto, a través del despacho, que a nivel de los más de 250 establecimientos de salud y 8,200 puestos y centros de salud el cumplimiento estricto de sus jornadas laborales al servicio de la población”, refirió.

Gutiérrez consideró que estos son “dos casos aislados” que no pueden manchar el honor del personal médico que día a día entrega su profesionalismo en beneficio de los pacientes del INSN Breña, donde recientemente, comentó, se han practicado proezas médicas como una cirugía de tumor cerebral y la intervención de un niño por deformación de su columna.

El programa Al Estilo Juliana denunció que dos médicos abandonaban el Instituto de Salud del Niño (INSN) de Breña para irse a atender a clínicas privadas. Por esa razón, sus especialidades, pese a tener mucha demanda de pacientes, no registraban ni una sola atención médica en ciertas fechas. Ellos solo regresaban al hospital público para marcar su salida. Sin embargo, seguían cobrando su sueldo tanto en el establecimiento público como el privado.

Al respecto, la ministra Gutiérrez dijo que se ha recomendado el procedimiento administrativo disciplinario y la suspensión sin goce de haber para los dos médicos . Igualmente, en el citado instituto se ha implementado del uso del fotochec y del uniforme institucional de manera obligatoria.

“No pararemos hasta que se sancione a aquellos que infrinjan las reglas, haremos verificación in situ en regiones. La institución tomará las acciones correctivas para que esto no vuelva a ocurrir y no manchen el honor del sector”, añadió al subrayar que los directores de hospital y gerentes regionales de salud son los llamados a hacer que el reglamento se cumpla.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí