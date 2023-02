El ministro de Defensa, Jorge Chávez, estimó que en aproximadamente 10 días la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas podrán desbloquear todas las vías bloqueadas a nivel nacional, producto de las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Chávez Cresta también aseveró que hasta el momento ya han asegurado el desbloqueo de la carretera central y de la carretera Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna.

“El fin de semana hemos liberado la carretera central con la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas (...) Hemos garantizado el día de hoy es que en el desarrollo de la carretera Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna, está despejada”, manifestó.

“Me he puesto como un horizonte temporal un término de 10 días, contando desde el día lunes. (¿El miércoles de la próxima semana todo está desbloqueado?) Sí, así es. Ese es nuestro propósito y lo estamos llevando a cabo. Nuestra finalidad no es solamente el desbloqueo, sino garantizar el abastecimiento de todos los productos que necesita nuestra población”, agregó.

Al ser consultado por una posible declaratoria de Estado de sitio en regiones como Puno, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) sostuvo que desde el Gobierno no han evaluado esa posibilidad, pues consideran que el país no se encuentra en un escenario para tomar dicha medida.

“El Estado de sitio es ante una declaratoria de guerra, una situación de altísima conflictividad y de varios aspectos que no se están presentado a la fecha. Declarar un Estado de sitio es practicamente que ninguna persona pueda salir de su domicilio, que toda actividad se frena y creo que no estamos en ese escenario”, explicó.

En ese sentido, enfatizó en que con los mecanismos que están planeando utilizar, van a solucionar los bloqueos de algunas zona del país.

Asimismo, el ministro Jorge Chávez se refirió al mensaje a la Nación que brindó la presidenta Dina Boluarte el último domingo y descartó que fueses una ameneza que los proyectos de ley que anunció en caso el Congreso no llegara a un consenso para adelantar las elecciones al 2023.