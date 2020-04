La viceministra de Educación, Patricia Andrade, aseguró que el Ministerio de Educación no puede interponerse respecto al pago de pensiones en colegios privados, y por el contrario exhortó a los padres de familia y a los propios colegios a poner de acuerdo.

“La comunicación del colegio y familias es vital, que (los colegios) puedan informar como están organizando la educación a distancia y que puedan poner en evidencia el tiempo de sus docentes para planificar las clases”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

“Estamos invocando en los colegios a informar a los padres de familia de manera de clara su accionar. Hay colegios que lo hacen mientras que otros que no comunican”, agregó.

“Las familias tienen que entender que este no es un año regular, porque ahora no son 5 horas (lectivas) y por eso no se va a pagar la renta. La invocación es a comprender coyuntura distinta, ciertamente que se requieren criterios de cómo es una buena educación a distancia, y los queremos comunicar. En casos excepcionales que no se pueda dar (la educación a distancia), no podemos entrar nosotros más allá que exhortar para que colegios y padres de familia acuerden una reprogramación de pagos o una reducción de pensiones, se tiene que evaluar caso por caso”, explicó.

En otro momento, dijo que el Minedu ‘está diseñando’ la ruta para acoger a los niños y jóvenes que provengan del colegio privado. No obstante, aclaró que solo en aquellas circunstancias que el padre de familia no pueda asumir el pago de pensiones, se ‘asumirá la vacante’.

“Ya estamos diseñando la ruta para acoger a los chicos que vengan de instituciones privadas, solo en aquellas circunstancias que no pueden asumiremos la vacante”, indicó.