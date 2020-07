La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Diana Marchena, aseguró -en conferencia de prensa- que el proceso de adquisición de 1′056,430 tabletas para la educación rural fue ‘serio y transparente’ por lo que se logró detectar las falencias que tenía el proveedor que ganó la licitación -vía contratación directa- Topsale SAC como la ausencia de vinculo comercial con el proveedor Lenovo China y la falta de respaldo financiero.

“Como parte del proceso se le pidió a Topsale SAC que presente documentación de las características técnicas de las tabletas así como el soporte técnico y su vinculación comercial con Lenovo China la que -en un primer momento- presento, pero cuando se le pidió información apostillada (legalizada) para que tengan mayor validez esta no fue remitida al Minedu y tras el proceso de verificación (de la documentación entregada) se puede detectar que el vinculo no era tal -como lo aseguraba la empresa- por lo que se dejó sin efecto la intención de contratación para la compra de tabletas “, dijo la viceministra.

Asimismo, como parte del proceso se exigía la presentación de una carta fianza a fin de cautelar los bienes públicos. “La empresa solicitó una ampliación del plazo la que se consideró razonable, pero al finalizar la fecha límite ampliada tampoco la presento”, comentó.

Ante ello, la viceministra dijo que se ha dispuesto que el nuevo proceso de adjudicación para la compra de 1′056,430 tabletas; 203,080 cargadores solares y 565,482 planes de datos ya no sea integral que implicaba que un solo postor brinde los servicios de equipamiento, planes de datos, distribución y servicios logísticos; sino que ahora por cada componente se hará un proceso distinto para acelerar así el servicio y contar -dijo- con un mayor número de postores.

“La autorización para la adquisición directa de un poco más de un millón de tablets tiene hasta 4 componentes: equipamiento, que implica la compra de tabletas y cargadores; planes de datos; distribución y logística para que se permita la incorporación de planes de datos así como para la grabación del contenido del Minedu. La contratación va variar de un proceso integral hacia una especializada, que permita la contratación de manera independiente de cada uno de estos componentes”, acotó.

La idea de esta nueva forma de adjudicación directa es que se pueda realizar más de una contratación en la compra de tablets con distintos proveedores , “para reducir los plazos y asegurar la atención de las distintas partes”. (Ver cuadro)

-Tiempo de contratación-

Respecto al tiempo que tomará la nueva adjudicación, la viceministra de educación dijo que “ es el compromiso del Minedu de que (la compra y distribución) sea este año”.

“Por ello las capacitaciones a los docentes (en el uso de las tablets) ya lo iniciamos. También ya terminamos la propuesta pedagógicas, y estamos trabajando para que sea de esta manera”, indicó.

En ese sentido, la funcionaria precisó que se esperaría contratar en las siguientes semanas, si se tiene información de parte de los proveedores respecto a si se podrá contar con la cantidad de tablets y cargadores demandados.

“Dado que es una contratación directa y debido a que se ha hecho exploración del mercado, esperamos en las próximas dos semanas tener invitación a contratar de varios proveedores ”, añadió.

Datos:

El Minedu detalló que en la primera convocatoria para la compra de tabletas las siguientes empresas solicitaron ampliación de plazo para la presentación de sus propuestas técnicas y económicas:

Informática El Corte Inglés S.A. Sucursal del Perú (IECISA), mediante carta del 8 de junio, pidió la ampliación de plazo para presentación de su cotización hasta el 18 de junio, justificando la misma en la complejidad de la oferta y sus diversas consideraciones técnicas y operativas que requieren un análisis mayor.

Telefónica del Perú SAA, mediante correo electrónico del 9 de junio remitido por su Gerencia de Contrataciones con el Estado, pidió la ampliación hasta el 15 de junio. Sin embargo, mediante correo electrónico del 11 de junio de 2020, comunican su decisión de no participar en la contratación

Mientras que en la segunda convocatoria lanzada, las empresas Máxima Internacional SA; OK Computer EIRL y Claro Perú SA no formularon pedidos para la ampliación de sus propuestas técnica y económica, pero cuestionaron el plazo previsto para la entrega de los bienes , entre otros, comunicando su decisión de no participar en la contratación mediante comunicaciones presentadas el 18 de junio.