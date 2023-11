El Ministerio de Educación (Minedu) acaba de anunciar a todos los usuarios que no se necesita que el certificado de estudios tenga el visado de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que sea un documento válido.

Además, detalló que el certificado de estudios incluye la firma del director del colegio y mecanismos de seguridad, como el código virtual de verificación y el código QR, el cual se encuentra en la parte superior derecha del documento y consiste en seis números y dos letras.

Hay que tener en cuenta que el código identifica el certificado de estudios y permite verificar su autenticidad en la plataforma Mi Certificado. De no aparecer el documento, es porque el certificado no existe o los datos no son los correspondientes.

Certificado de estudios para educación básica

Cómo descargar el certificado

Para obtener el certificado de estudios deberás realizar los siguientes pasos:

Hacer clic en la opción “Verificar certificado” y digitar el código virtual y el número de identidad o código del estudiante.

Una vez registrados estos datos, la pantalla mostrará el certificado de estudios emitido para validar que los calificativos sean los mismos que aparecen en el documento en físico.

El código QR aparece en la parte inferior izquierda y consta de un código de barras bidimensionales que permite verificar la validez del documento, escaneándolo a través de un dispositivo electrónico, como, por ejemplo, un celular inteligente.

Una vez que se haya escaneado el código, aparecerá el certificado de estudios para validar los calificativos que aparecen en la pantalla con los del documento en físico.

La advertencia del MINEDU a los que tramitan su certificado de estudios. (Foto: El Peruano)

No a la falsedad de documentos

El Minedu en coordinación con las UGEL busca erradicar trámites adicionales, es por eso que estas instancias solo visarán certificados de estudios solicitados para trámites relacionados con estudios en el extranjero (lo que comprende gestiones con Cancillería o embajadas).

Sobre los estudios superiores, se está coordinando con los institutos y escuelas de educación superior, universidades, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que no pidan que los certificados de estudios contengan el visado de la UGEL, pero aún no hay un mandato oficial.

