Con el fin de evitar la propagación de peligrosas plagas como punta morada, chip cebra o papa rayada, y el psílido de la papa presentes en Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), junto a expertos del Centro Internacional de la Papa (CIP), analizan las contingencias para evitar su propagación al Perú y la región andina con resultados catastróficos.

En el taller internacional sobre “Emergencia Fitosanitaria en el cultivo de papa en Ecuador y sus implicancias para el Perú y la región andina”, expertos de todo el mundo diseñan una estrategia para evitar su propagación, lo que puede ocasionar grandes pérdidas a la industria y afectar los medios de subsistencia de los agricultores, especialmente de los pequeños, e incluso destruir la diversidad genética de este cultivo.

En este taller liderado por la directora de Sanidad Vegetal del SENASA, Vilma Gutarra, quien estuvo acompañada por la directora del CIP, Bárbara Wells, y el asesor técnico del INIA, Wilder Cruz, en representación del jefe del INIA, Jorge Maicelo, participan 80 expertos tanto nacionales e internacionales.

Entre los expositores estuvo Matthew Dickinson, de la Universidad de Nottingham, de Reino Unido, quien disertó sobre el diagnóstico y opciones de manejo a nivel global de la plaga punta morada de la papa y otras enfermedades causadas por fitoplasmas.

También expuso Gary Secor, representante de la Universidad de Dakota del Norte, de Estados Unidos de Norteamérica, quien se refirió a la situación del manchado interno de la papa: diagnóstico y opciones de manejo.

Además, participó vía Skype, Jessica Dohmen-Vereijssen, representante The New Zealand Institute for Plant & Food Research. Ella explicó la situación del psílido de la papa, Bactericera cockerelli, y sus opciones de manejo.

Mientras que Heidy Gamarra, representante del CIP expuso sobre el riesgo de propagación de estas plagas.

Por su parte, Jan Kreuze (CIP) abordó el diagnóstico de enfermedades de plantas usando el método de secuenciamiento de alto rendimiento.

En tanto, que Karen Garret, de la Universidad de Florida (EE.UU.) explicó sobre el análisis de redes de impacto para diseñar estrategias de manejo de enfermedades de plantas.

Posteriormente, Wilmer Cuellar del International Center for Tropical Agriculture (CIAT, Colombia) brindó detalles sobre una plataforma para el monitoreo de patógenos: el mosaico de la yuca en el Sudeste asiático

Finalmente, Carmen Castillo, representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, Ecuador), dio un panorama sobre la situación actual y perspectivas de la punta morada de la papa y el psílido de la papa, Bactericera cockerelli, que en este momento asola el Ecuador.

El evento se extenderá hasta el próximo miércoles 22 de enero.