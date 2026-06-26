¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

26 de junio del 2009. Hace 17 años

CONCESIONES MINERAS ABARCAN 14% DEL PAÍS

Solo se está explotando el 0.56% de las concesiones otorgadas. Hay 509 yacimientos en explotación.

Los petitorios mineros disminuyen en 48% en lo que va del año. Empresarios temen que con actas que firma el Gobierno se genere derecho a veto contra laminería. El 12% del territorio nacional que está bajo concesión minera todavía no ha sido explorado, señala el Ingemmet.

La Sociedad de Minería advierte que los inversionistas están asombrados de cómo el Perú se ha convertido en un lugar que a todos asusta.

26 de junio del 2009. Hace 17 años. Murió ‘Jacko’, vendió 750 millones de discos.

26 de junio del 2009. Hace 17 años

LA CUOTA DEL NUEVO PROGRAMA MIVIVIENDA SERÁ DESDE S/ 370

Por efecto del subsidio al buen pagador. Cuota mínima mensual sería de S/ 370 para una vivienda de un valor de S/ 49,700 financiada a 15 años. Con las medidas promotoras del Gobierno que apuntan a que el sector construcción no se detenga y se siga empujando la rueda de la economía, las personas tienen más alternativas para adquirir una nueva vivienda.

Los nuevos créditos hipotecarios Mivivienda que serán otorgados por las entidades financieras podrán conseguirse con tasas efectivas de entre 6% y 10%, considerando el beneficio (subsidio) del Premio al Buen Pagador (PBP) de hasta S/ 10,000.

26 de junio del 2009. Hace 17 años

DOE RUN BUSCA REVERTIR DECISIÓN DE LOS TRABAJADORES

Inversión en modernización en Complejo de La Oroya sería hasta por US$ 300 millones, en caso de aprobarse ampliación del PAMA. Acreedores en desacuerdo con planteamiento de pago de deuda a tres años. Se mantiene en suspenso cuándo y dónde los trabajadores de Doe Run Peru (DRP) presentarán una medida cautelar ante el Poder Judicial, que posibilitaría la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Roiberto Guzman, representante sindicato de DRP, señaló que todavía no han decidido si será en La Oroya o en Lima. Refirió que está previsto entregar hoy a la gerencia de DRP la documentación con las decisiones adoptadas en los dos últimos días.