Si necesitas tramitar una visa o quieres viajar a un país fuera de la Comunidad Andina, debes tener tu pasaporte electrónico. Conoce cuáles son los requisitos para sacarlo este 2023.

La Superintendencia Nacional de Migraciones, además de las atenciones de emergencia para las personas que tengan viajes programados, los sábados viene habilitando citas en sus sedes y centros MAC a nivel nacional.

En la actualidad, se utiliza el pasaporte electrónico, que contiene un microchip con los datos biométricos (impresiones dactilares e imagen facial) de quien lo solicita. Además, cuenta con diversos elementos de seguridad que lo convierten en uno de los documentos de viaje más seguros del mundo. A continuación, conoce qué necesitas para conseguir el documento, que tiene una vigencia de 5 años.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR MI PASAPORTE?

Para poder solicitar el documento, debes tener la siguiente documentación:

Requisitos

Recibo de pago de la tasa del pasaporte (S/ 98.60) en el Banco de la Nación o págalo.pe.

DNI en buen estado

No tener multas electorales

Cita electrónica impresa o digital

NOTA: En caso de vuelo de emergencia programado en las próximas 48 horas, debes presentar tu boleto aéreo y el recibo de pago del mismo. No se necesita tramitar una cita.

¿CÓMO SACO LA CITA PARA TRAMITAR MI PASAPORTE?

Los cupos para las citas, en caso no se traten de viajes de emergencia se habilitan los sábados a las 8:00 p.m.

Reserva una cita en el siguiente enlace https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-Informativo

Ingresa tus datos personales

Ingresa los datos de tu recibo del pago de la tasa de S/ 98.60 en el Banco de la Nación o págalo.pe

Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha y hora disponible para tu cita.

Los datos a llenar cuando ingresas al sistema de citas en línea para tramitar pasaporte (Foto: Migraciones)

¿CÓMO TRAMITO MI PASAPORTE?

Si te dieron la cita, debes acudir a la sede seleccionada con 15 minutos de anticipación a la hora indicada portando su cita electrónica impresa o digital, además de los otros requisitos mencionados. El trámite de pasaporte electrónico es presencial.

Acude a la sede seleccionada

Lleva tu DNI, tu recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

Ahí te tomarán la foto para el pasaporte, de acuerdo con las normas internacionales para identificación biométrica. (No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos; no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro; no llevar piercings en el rostro).

NOTA: En el caso de las personas con discapacidad, puedes asistir a tu cita con un acompañante de apoyo en caso lo necesites, quien deberá identificarse con su DNI, pasaporte o documento que acredite su permanencia legal en Perú.

¿CUÁNDO TARDA EN QUE ME ENTREGUEN EL PASAPORTE?

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos. Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. ¿Qué pasa si no lo hago? Si no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

