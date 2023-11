Tras esperar más de un año, Omar Revolledo, representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ratificó que el próximo 15 de diciembre entrarán en funcionamiento, con usuarios, cuatro estaciones nuevas de la ampliación del Metropolitano.

Hay que tener en cuenta que a partir de este lunes 27 de noviembre se abrirá completamente el corredor segregado de la ampliación norte para que los buses circulen sin pasajeros desde la estación Naranjal hasta el patio norte en Comas para probar las estaciones: Universidad, 22 de Agosto, Belaúnde y Los Incas.

“Estos cuatro paraderos ya tienen condiciones de operatividad, están completos al 100%. Este lunes se abre el corredor norte completo para que los buses vayan desde Naranjal hasta el patio taller atravesando toda la zona. Y esto es importante para sensibilizar a los vecinos del entorno que, en algunos casos, han roto las rejas que dividen el corredor exclusivo para hacer pasos peatonales informales”, dijo a la agencia Andina Omar Revolledo, vocero de ATU.

Los alimentadores del Metropolitano. (Foto: Difusión)

¿Qué alimentadores ya no llegará a Naranjal?

Con la finalidad de reorganizar los servicios que brindan los alimentadores del Metropolitano, se pensó de manera estratégica que algunas rutas ya no llegarán a la estación Naranjal. Por ejemplo, los alimentadores de Puente Piedra y Carabayllo van a culminar su recorrido en la estación Los Incas.

“Esto es importante, pues permitirá mejorar la operación y descargar la estación Naranjal. Los usuarios no tendrán que venir desde Puente Piedra hasta Naranjal. A partir del 15 de diciembre podrán hacer el intercambio en la estación Los Incas”, precisó el funcionario.

Todo es a prueba

Según comentó el representante de la ATU, todo este mecanismo es aún a prueba, ya que la idea es ir precisando, monitoreando los recorridos que se hará y la distribución de los pasajeros, de tal manera se descongestione la estación central de Naranjal y así las personas que viven en distritos como Comas, Carabayllo y Puente Piedra tengan más accesos para llegar a sus hogares.

Solo cuatro estaciones de la ampliación norte del Metropolitano iniciarán operaciones desde el 15 de diciembre, el resto recién desde julio del 2024. (Foto: ATU)

“Es importante destacar que en el periodo de las pruebas se conocerán cuáles servicios sí llegarán y cuáles no a la estación Naranjal. Tenemos hasta el 15 de diciembre para ver si todo está perfecto. No solo vamos a hacer un trabajo en redes sociales. Habrá personal orientador señalando cuáles van a ser los cambios; vamos a tener banners orientativos y vamos a hacer énfasis en este trabajo para que la gente no tenga problemas”, destacó Revolledo.

