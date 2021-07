En las próximas 24 horas el presidente de la República electo, Pedro Castillo juramentará dará un Mensaje a la Nación sobre la ruta que seguirá en su gobierno. Hay expectativas y temores sobre lo que dirá el mandatario ante el pleno del Congreso.

Ante ello, la redacción de Gestión lanzó la pregunta sobre: ¿qué anuncio espera en el Mensaje a la Nación? esta consulta se ha lanzado a empresarios, economistas, abogados, representantes gremiales y de conglomerados; además de trabajadores independientes.

Si bien esperábamos alrededor de 20 respuesta, se lograron más de 40 de ellas. A continuación, los comentarios

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

El nuevo gobierno debe garantizar la estabilidad y gobernabilidad del país, priorizando los temas urgentes para el Perú: atención a la crisis sanitaria y la reactivación económica.

Asimismo, el presidente Pedro Castillo debe ratificar su promesa de respetar la Constitución actual, siendo conscientes que los cambios y reformas pueden realizarse en el marco de respeto de nuestras leyes y la democracia.

Desde la SNI, sumaremos esfuerzos con el gobierno entrante y el Congreso para impulsar la reactivación de diversos sectores productivos, la generación de empleo y la defensa de la industria nacional.

Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Ante todo, que los anuncios que se hagan estén orientados a recuperar la confianza, la estabilidad y la unidad nacional, dejando atrás la agresividad y los mensajes de odio y división que caracterizaron la campaña electoral.

Una medida inmediata debe ser la continuación y ampliación del proceso de vacunación, asegurando el suficiente número de vacunas y, en paralelo se debe reforzar todo el sistema nacional de salud, para ofrecer una debida atención a las personas enfermas y combatir todo acto de corrupción, como el recientemente descubierto tráfico de camas de cuidados intensivos.

Por el lado de la economía, se requieren anuncios que apunten a recuperar la confianza para la inversión privada nacional y extranjera, pues de ellas depende en gran parte la recuperación del dinamismo de la economía peruana y con ello la reducción de la pobreza y el desempleo.

En ese sentido esperamos respeto a los tratados de libre comercio, defensa de la iniciativa empresarial privada, defensa de la propiedad privada, integración con el mundo.

Erick Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

Nos dará mucha tranquilidad escuchar del presidente Pedro Castillo, que el Perú no tiene tiempo que perder y que seguiremos impulsando todo lo que desarrolle al país como es el esfuerzo de millones de peruanos comprometidos con la exportación.

Las exportaciones que traen las divisas que el Perú necesita para luchar contra la pandemia y ayudar a los peruanos que menos tienen.

Nos gustaría escuchar su compromiso para cuidar e invertir eficientemente los beneficios económicos que logramos gracias al esfuerzo de todos empresarios y trabajadores, para cerrar las brechas sociales y lograr un país más justo e inclusivo.

Carlos Durand, presidente de Perucámaras

Desde PERUCÁMARAS esperamos escuchar un mensaje de confianza y reconciliación, de respeto al orden constitucional, que priorice la lucha contra la pandemia, la reactivación económica con enfoque sectorial y regional, así como retorno a las clases presenciales y la recuperación de aprendizajes en todos los niveles educativos.

Alejandro Fuentes, presidente de Agap

Hay muchas expectativas en el primer Mensaje a la Nación del Presidente Pedro Castillo. Esperamos que el sector agrario tenga un rol principal entre los anuncios, destacando las medidas que se implementarán para fortalecer las cadenas productivas, mejoras en la infraestructura, acceso al crédito, la forma en que se fomentará la inversión privada y los mecanismos para abrir las puertas a nuevos mercados donde llevar nuestros productos.

El sector agrario representa a más de 3 millones de pequeños productores y a cientos de miles de puestos de trabajo formales a nivel nacional y tiene la capacidad de generar muchos más. Para ello, esperamos anuncios que generen un clima de confianza, seguridad jurídica y paz social.

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú

Esperamos que el mensaje de 28 julio incluya el anuncio de continuidad de la estrategia de vacunación.

Además del impulso a la reactivación económica, basada en el respeto a la inversión privada y al libre comercio. Acciones concretas de mejora de la gestión del Estado para que la inversión pública se traduzca en servicios públicos de calidad para el ciudadano.

La recuperación económica es clave para la generación de empleos y oportunidades para la población. Ello solo será posible si el mensaje incluye señales claras de respeto a la disciplina fiscal y monetaria, la independencia del Banco Central de Reserva, al Estado de Derecho y la seguridad jurídica que permitirán recuperar la confianza y acabar con la actual incertidumbre.

Roque Benavides, empresario y expresidente de la Confiep

Quisiera escuchar que cualquier cambio constitucional será a través de los mecanismos constitucionales que la actual Constitución contempla y que sea producto del diálogo y el consenso.

El discurso debe dar un mensaje de estabilidad política y económica que nos lleve a promover la inversión y la generación de empleo que tanto necesitamos.

También debería recoger las cosas buenas que se han hecho como el proceso de vacunación que tanto necesitamos.

Debe ser un mensaje de unidad y armonía entre todos los peruanos!!

Pedro Martínez, ex presidente de la SNMPE

Que realiza el deslinde claro, firme y determinante de Cerrón y la corrupción. El decidido y permanente apoyo a la inversión que es la única fuente generadora de trabajo, impuestos, bienestar y progreso. Requerimos un mensaje univoco acompañado de confianza, estabilidad y predictibilidad.

Ricardo Acosta, presidente de Apavit

El Turismo, sector más golpeado y que más tiempo tomará para recuperarse , siendo uno de los sectores más importantes para la economía del país y gran generador de empleos se convierta en una Política de Estado y reciba todo el apoyo económico necesario para que millones de personas recuperen sus empleos y gracias a un trabajo de la mano entre el sector público y privado coloquemos al país como el gran atractivo turístico Mundial más deseado por los turistas. Perú es el país má rico del mundo.

José Luis Silva, vocero de la Unión de gremios y restaurantes del Perú

A mí me gustaría escuchar que empezamos un periodo de reconciliación entre peruanos, donde el esfuerzo individual será promovido, respetando la iniciativa privada, la cual es la base del de la riqueza de las naciones.

Nuestro país se encuentra en un período de “boom” de precios internacionales, que hay que aprovechar. Y que invertiremos en salud y educación, cuidando que la corrupción en regiones y gobierno central; no se dé nunca más.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú

Nos gustaría escuchar es que se mantengan las políticas económicas actuales de libre mercado, no controlar los precios, ya que se crea un mercado de especulación y encarecería los productos y nos dificultaría vender.

Las bodegas de subsistencia que se encuentran en casa, deberían pagar los servicios e impuestos a tarifa domiciliaria y no comercial.

También debería de volverse al Régimen Tributario anterior donde habían 5 categorías de RUS y no 2 como son actualmente, que generan complicaciones tributarias.

Julio Cárdenas, Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú),

Para la Educación Superior Tecnológica se requiere tomar la decisión política para trabajar 4 ejes: 1. Fortalecer y acelerar el proceso de licenciamiento institucional, 2. Implementar el Marco Nacional de Cualificaciones y sus Consejos Sectoriales para mejorar la pertinencia de la oferta educativa, 3. Promoción de la EST mediante el financiamiento de los estudios para los sectores mas necesitados y 4. Apoyar la sostenibilidad del sector mediante un trabajo colaborativo y consensuado entre el sector productivo, el gobierno y la academia.

Blanca Chávez, presidenta de Ahora Perú

En primer lugar felicitar al presidente que sus éxitos será el éxito del Perú, Que siga trabajando por el turismo y por ende la gastronomía que no sólo son los restaurantes sino no los directos como los pescadores,, agricultura etc y los indirectos, taxistas, lavadores de carro parking etc

Tenemos fe que el presidente va apoyar al sector.

Dios quiera que su gabinete sean personas técnicas y con experiencia en todo su gabinete.

Jaime Reusche, vicepresidente senior de Moody’s Investors Service

Debido al alto nivel de incertidumbre que ha generado la poca claridad de las prioridades de políticas públicas del nuevo gobierno, ayudaría mucho conocer si mantener el equilibrio fiscal está entre esas prioridades.

Más allá de eso, un mensaje conciliador con el sector empresarial, que despeje dudas y rechace una agenda de expropiación o de hostigamiento al sector privado le ayudaría al gobierno darle mucho impulso a la actividad económica. Pero sobre todo esclarecer la postura del gobierno sobre el tema de convocar a una asamblea constituyente y bajo qué marco o vehículo legal se plantea ejecutar cambios a la constitución. Idóneamente se comunicaría la decisión del gobierno de desistir de ese un proceso tan traumático y potencialmente destructivo de la joven institucionalidad democrática del país.

Elmer Cuba, economista principal de Macroconsult

“He escuchado al pueblo y en esta difícil situación de la pandemia y la economía familiar vamos a dejar de lado la idea de ir hacia una asamblea constituyente y vamos a presentar al Congreso algunas iniciativas de mejoras en los aspectos institucionales para una mejor marcha de la democracia”, eso me gustaría como anuncio.

Juan José Marthans, director del Departamento de Economía del PAD, Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de Piura

“Un Plan Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Física y Social, perfectamente calibrado en el tiempo y consensuado políticamente. Que sea una obra de todos y no de un gobierno. Ese es el mejor medio para generar empleo, fomentar inversión y generar incremento de productividad. Es urgente articular esfuerzos para mejorar educación, salud, seguridad y, paralelamente, reducir el déficit de infraestructura en transporte, comunicaciones, seguridad. Debemos pasar de objetivos de gobierno a objetivos de Estado en un marco de libre mercado y prioridad de la inversión privada.”

Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de transporte Interprovincial

Un tema que nunca ningún presidente ha tocado en un discurso presidencial es la consolidación del transporte en beneficio de los ciudadanos, por temas de seguridad vial, por temas de accidentes. Ningún presidente le da la importancia del caso, todo es infraestructura. Lo que quiero escuchar son temas de transporte, temas de seguridad vial y la formalización de los mismos.

La segunda de lo que me gustaría escuchar es cómo se va a apoyar a las empresas que a pesar de la pandemia, siguen invirtiendo en transporte público, tanto en transporte urbano como en transporte interprovincial de pasajeros.

Geovani Diez, presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT PERU)

Definitivamente un gobierno de consenso y reconciliación nacional, sin ir a los extremos, sino más bien en equilibrio favoreciendo a todos los peruanos.

No a la constituyente, sin embargo está clarísimo que nuestra constitución necesita reformas y cambios, para lo cual existen los mecanismos ( ya que se han hecho más de 23 modificaciones); por otro lado en las prioridades seguir y mejorar y cuidado de la salud, reactivación inmediata de la economía desde los emprendedores y mypes y de esa manera recuperación de trabajo a más peruanos asimismo ratificar una política social de mercado, que permita regular los mercados , ni a los monopolios, oligopolios como la posición de dominio de muchas concesiones y empresas.

Y como compromiso y visión Perú, entre estado y todas sus instituciones: ordenamiento y gobernanza; principio de autoridad, reactivación económica, mejoras inmediatas en salud y educación, oportunidades para todos y competitividad país.

En el desglose de todos estos puntos un país recuperado, en crecimiento y mejoras de aptitud y sociales en general.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

Esperamos que el presidente Pedro Castillo anuncie la inmediata implementación de salvaguardias a la importación de prendas de China y Bangladesh, que ha hecho daño a la industria igual o más que la pandemia y nos ha hecho perder más de 100 puestos de trabajo y han saturado el mercado nacional.

Así también el nuevo mandatario debería anunciar un paquete de medidas reactivadoras para la industria como un programa de créditos baratos que lleguen en verdad a las micro empresas, con garantía estatal del 100%, compras estatales a las micro y pequeñas empresas productoras.

Luis Narro, Director Ejecutivo de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP).

Nos gustaría que el presidente ratifique los esfuerzos que vienen desarrollando CONCYTEC, ProInnovaté, COFIDE y las otras oficinas del sector público a favor de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento tecnológico. También que estos esfuerzos sean potenciados para que la innovación y la tecnología estén presentes en la agenda de los próximos años como pilares de crecimiento del país.

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mega Centro de Mesa Redonda

Primero que me gustaría saber quienes van hacer sus ministros, lo que hará en el tema económico, frente al dólar, que es siempre especulativo y tema del para el control del COVID-19. Además, quienes reforzaran su gestión, y cuál es la dirección que tendremos. Hacia dónde vamos.

Rolando Arellano C., presidente Arellano Consultoría para Crecer y autor del libro Votar y Comprar (Editorial Planeta)

Declaro que la primera ocupación de mi gobierno será apoyar a los millones de empresarios hombres y mujeres que laboran en sus talleres, negocios, sembríos, industrias, bodeguitas, minas, restaurantes, y servicios de todo tamaño. Para que así puedan proveer más bienestar a sus familias, generar más empleo para otros y pagar impuestos que se conviertan en educación, salud, transporte y seguridad para todos.

José Oropeza, CEO de Impronta Research

Se espera que el mensaje presidencial aborde al menos 4 ejes que hoy son cruciales en el corto y mediano plazo:

Explicar cuales serán las estrategias concretas con las que piensa cumplir su promesa de campaña de 100% de peruanos vacunados hacia finales de año y asegurarle a la población que las vacunas que lleguen contaran con los mas altos estándares de calidad y la aprobación de los organismos de salud pertinentes. Que se respetara la constitución, el equilibrio de poderes y el marco legal y jurídico del país para darle un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y reactivar el flujo económico. Activar y dar confianza a los sectores claves de la economía, minería, pesca y agricultura a través de acciones que garanticen un marco legal y tributario que incentive su reactivación. Incrementar el gasto publico reactivando las obras de alta envergadura y mostrar las estrategias que se adoptaran de cara a la descentralización de este gasto con apoyo de las regiones.

Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad

Qué medidas implementará para mejorar los servicios del sistema de salud, para lidiar con problemas que lo afectan desde hace años. Por ejemplo, las funciones de prestación y rectoría que hoy el Minsa tiene a su cargo (solo debería ser rector). Asimismo, sería importante escuchar que no paralizará el proceso de vacunación.

Medidas específicas para promover el empleo decente y formal, particularmente, qué hará para promover a la pequeña empresa, en un contexto en donde abundan las microempresas y no tenemos una clase de empresas medianas que puedan absorber el empleo.

Mario Guerrero, economista principal del Scotiabank

Un anuncio potente seria que se brinden señales claras para impulsar la inversión privada, nombramiento de personas idóneas y abandono de cambios al orden constitucional.

Martín Reaño, gerente del Comité Textil de la SNI

Es muy importante promover la industrialización del país, esa es la forma mas efectiva de propiciar la generación de empleo de calidad en el Perú.

Juan José Calle, gerente general del Jockey Plaza

Un llamado a la unidad y al esfuerzo conjunto por sacar adelante a nuestro país . Estos primeros 200 años de vida independiente nos debe llamar a reflexión , esta pandemia , estas elecciones, nos debe hacer pensar , con una mano en el corazón ,debemos reconocer que en este tercer siglo que empieza, toca que todos juntos , trabajar para construir un país más inclusivo , justo , solidario y con oportunidades para todos , donde la libertad sea el motor que haga que todos nos encontremos y nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta maravillosa tierra.

Marco Kohatsu, gerente general de General Motors Perú

Lo que debería decir en su discurso es que estará enfocado en mantener la estabilidad jurídica que permita que la inversión privada no solo se mantenga, también que crezca como gran fuente de producción de puestos de trabajo para lograr la recuperación final de la economía en todos los ámbitos. La economía está recuperándose fuertemente a nivel macroeconómico, pero todavía falta crear puestos de trabajo y para ello es importantísimo la inversión privada y, a su vez, de estabilidad jurídica para que esta se dé.

Martín Saldaña, gerente general de Unión

Me gustaría que el presidente anuncie cuál es el rumbo económico que quiere para el Perú en el corto y mediano plazo, porque estamos esperando que dé medidas claras para incentivar la economía que ha sido muy afectada por la pandemia.

Recordemos que, en el sector de panificación, los precios de las materias primas a nivel mundial han aumentado, pero este incremento ha sido mayor en el país por la volatilidad del tipo de cambio a raíz de la incertidumbre política, siendo el consumidor final el más perjudicado.

También quisiera que anuncie qué acciones tomará para afrontar la crisis sanitaria y así lograr que todos estén vacunados.

Pedro Mont, director ejecutivo de Platanitos

Más que una posición u otra, que dé señales claras de cual es el plan final para que como empresarios podamos tomar las decisiones correctas. El periodo de incertidumbre es más dañino porque inmoviliza todo.

José Antonio Olaechea, presidente de Tacama

Que respetará la constitución y terminado su periodo él y el congreso se irán.

José Moquillaza, productor de pisco y embajador de Marca Perú

Que se reconozca la relevancia cultural y potencial exportador de la vitivinicultura: se le otorgue Reactiva y FAE Pisco inclusivo y formalizador a pequeños viticultores y pisqueros.

Fernando Guinea, socio fundador y director de Amrop Perú y Panamá.

Este 28 de Julio en el mensaje a la nación de Castillo me gustaría escuchar que su principal enfoque estará en los temas de salud y economía que fomente el empleo la estabilidad estabilidad jurídica y respeto a los acuerdos firmados por el Estado que aseguren e incrementen la inversión privada, local y extranjera.

También un respeto por la institucionalidad en general y que el tema de la asamblea constituyente queda en pausa y que solo se harían reformas parciales sin tocar el capítulo económico de la misma. Te dejo que voy saliendo a un compromiso. Espero haberme dejado entender dado mi apuro.

María Laura Cuya, CEO de innova-funding.com y founder de FactoringLab.com

Que hablé sobre qué esfuerzos realizará el gobierno para impulsar la recuperación de las Mipymes y reconstruir el terreno para su crecimiento frente a la crisis económica. Que prevalezca la importancia de la tecnología como herramienta para generar soluciones financieras accesibles para pymes y otros grupos vulnerables y que además proveen posibilidades para abordar las necesidades sociales y problemas medioambientales.

Que manifieste compromiso y trabajo articulado a favor de las mipymes, que hable de impulsar las alternativas financieras tecnológicas innovadoras (fintech) que contribuyen a disminuir brechas, democratizan el acceso al financiamiento y generan crecimiento económico equitativo e inclusivo. En resumen: innovación, tecnología, pyme, fintech y Factoring.

Natale Amprimo, abogado constitucionalista

Lo que necesitamos es un mensaje de unidad y concordia, que tranquilice al país y genere confianza, de forma que podamos recuperar el crecimiento económico que perdimos con el presidente Vizcarra y el COVID-19.

Jorge Toyama, abogado laboralista de Vinatea & Toyama

Lo que necesitamos escuchar en el ámbito laboral es que se tratarán los tres pilares de la política laboral: se debe relanzar el diálogo social entre el Estado, empresas y trabajadores y con esto también el Consejo Nacional de Trabajo; se requiere asegurar a la seguridad social como meta y se tiene que establecer una lucha prioritaria contra la informalidad laboral.

Jorge Picón, abogado tributarista

En el Mensaje a la Nación del 28 de julio esperaría escuchar respeto a la inversión privada, campañas agresivas de promoción de inversión y empleo, el destrabe de proyectos, y el manejo responsable y equilibrado de la caja fiscal, lo que significaría una política tributaria coherente con un gasto público responsable.

En el tema tributario: Simplificación del sistema tributario, ajustes que permitan aumentar la recaudación teniendo en cuenta las necesidades de caja fiscal, pero sin desalentar la inversión, y sobretodo la generación de empleo. Revisión de los beneficios tributarios, eliminando los que no han supuesto un beneficio general.

Silvana Huanqui, economista y profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP

Un anuncio que esté orientado a reducir la incertidumbre del país en materia de política económica. Principalmente que deje en claro cuál es el común denominador de las directrices que tomará el ejecutivo y los planteamientos presentados por su grupo político. De manera específica, la ansiedad de las familias y empresas se lograrían apaciguar en la medida que defina un adecuado planteamiento de la política monetaria y de la política fiscal de los siguientes años.

Ello implica buscar mantener la dirección del BCRP en manos altamente técnicas, además de definir las políticas del MEF hacia la reducción gradual del déficit fiscal y la deuda pública, y así fortalecer la calificación crediticia del país. Asimismo, dar la confianza de respeto en las reglas de juego del sector privado y anunciar los principales cambios en materia tributaria.

César Vásquez, representante de Las Malvinas

Que reafirme que respetará la actual Constitución y que no copiara modelos de gobierno comunistas.

Marco Loret De Mola, gerente general de Matlab

Que buscará la unidad de todos los peruanos respetando la libertad y el libre mercado, asegurando una correcta justicia y desarrollando la educación de calidad basada en valores.

Cecilia Mena, fotógrafa independiente

Me gustaría escuchar que tiene un plan de gobierno convincente, que se deslindara de cualquier corrupto que tenga alrededor, que las vacunas seguirán su curso, la educación volverá y generará más puestos de empleo, sin un plan es difícil manejar un país

Pedro Gaviria, transportista independiente

Me gustaría escuchar que métodos o planes tiene para afrontar el tema de la pandemia así mismo lo referente a la activación económica, empleo, y el tema de seguridad ciudadana.

Carlos Prado, empresario diseñó gráfico e imprenta

Me gustaría escuchar de Pedro si mantendremos la actual administración del BCR respetando el modelo que a permitido crecer nuestra economía. Que aseguraremos las vacunas para todos los residentes en el Perú.

Que trabajará para tod@s los peruanos.

Elva Figueroa Cotrina, Negocio Betty Craft

Espero que sea un mensaje conciliador, que garantice la continuidad del modelo económico y que dicte medidas que impulsen la productividad interna. Todo esto, debe ir de la mano con la continuidad del programa nacional de vacunación. Creo que en plena pandemia es necesario seguir cuidando a los peruanos para así retomar la generación de empleo.

Aleph Navarro, Abogado independiente

Re activación económica. Seguridad Jurídica, respeto al modelo de libre mercado. Inversión en innovación y reforma educativa. Proceso de vacunacion y reforma del sistema de salud.