La reciente muerte de dos jóvenes trabajadores en una de las sedes de McDonald’s, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, no solo ha sido cubierto por medios nacionales sino también por el internacional The New York Times,

El artículo del medio estadounidense, firmado por la periodista Julie Turkewitz, informa sobre el lamentable suceso. En el texto señala que lo ocurrido “ha sacudido al Perú, país que está inmerso en un debate sobre cómo abordar las condiciones laborales precarias”.

“McDonald’s, con sede en Chicago, dijo que la seguridad era una “prioridad global” y que estaba examinando el asunto con Arcos Dorados”, se lee.

Informa, además, que Arcos Dorados, la más grande franquicia de McDonald’s en el mundo, “se ha expandido precipitadamente en la región en los últimos años y tiene más de 90,000 empleados en más de 2,000 restaurantes”.

Agrega que la compañía “se ha centrado en la contratación de jóvenes, anunciando su capacidad para proporcionarles un primer trabajo y tener ‘impacto social transformador’ en América Latina”.

El último domingo, Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga murieron a consecuencia, al parecer, de una descarga eléctrica en el interior del local. El caso es investigado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que emitirá su informe en un plazo de 30 días.

La empresa Arcos Dorados, que maneja la franquicia en el Perú, anunció el último lunes el cierre de todos sus locales por dos días en señal de duelo por el fallecimiento de sus trabajadores.