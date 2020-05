De acuerdo a un documento elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 18 de mayo, un total de 99.483 personas había dado positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. De los cuales, 60.888 son adultos entre los 30 y 59 años de edad, significando el 61,2% del total de infectados.

Número de contagiados de COVID-19 por edades. (Foto: Minsa)

En el gráfico elaborado por el Minsa, se puede verificar que el mayor grupo de infectados de COVID-19 lo lidera el de adultos (30 a 59 años), seguido del de jóvenes entre los 18 a 29 años (17.516). En tercer lugar se encuentra el grupo del adulto mayor a los que pertenecen las personas de 60 años a más (16.498). En cuarto lugar están los niños de 0 a 11 años (2.972) seguido de los adolescentes de 12 a 17 años (1.609).

Expertos opinan

Al respecto, este medio consultó con especialistas en el tema para comprender las razones por las que el grupo de adultos entre 30 a 59 años presenta mayor incidencia en comparación con los adultos mayores (personas de 60 a más años) que representa solo el 16.6% de infectados y los niños que abarcan el 3% del total de procesados.

El médico infectólogo y exdirector del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Upch), Eduardo Gotuzzo, indicó que ello responde principalmente al acceso a las test de descarte. “En todo el mundo se ha estudiado a la mayoría de personas activas" y no se ha hecho un tamizaje por edades.

“Vamos a encontrar que se han estudiado a más personas jóvenes porque son las que acuden (a realizarse las pruebas) y porque trabajan. En cambio, las personas mayores están en casa y la gente no va a ir de casa en casa a sacarle sangre para ver si tienen COVID-19 o no", detalló.

Gotuzzo agrega en esa misma línea que "no se están haciendo estudios denominados de vigilancia epidemiológica (sectorizada por rango de edades), es decir, un muestreo por grupos”. "Es difícil de hacer un estudio así”, señaló.

Por su parte, la profesora de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y exministra de salud, Patricia García, indicó que estos valores, con porcentajes altos de personas adultas infectadas con este virus, se repiten en varios países del mundo.

No obstante, indicó que los niños también son propensos a infectarse, pero lo que ocurre es que en su mayoría no presentan síntomas, son asintomáticos, por lo que no llegan a hacerles pruebas diagnósticas.

“Se sabe que los niños también se infectan y pueden ser una fuente de infección a otros (...) pero la razón por la que hay menos casos positivos (de menores) es porque ellos son asintomáticos y no les hacen las pruebas”, indicó.

Ambos especialistas coinciden en que el grupo de personas positivas de COVID-19, entre los 30 a 59 años, es mayoritario, en comparación al de niños y adultos mayores de 60, debido a que son la población más activa en términos laborales y sociales. Es decir, trabajan o salen a comprar, teniendo más contacto fuera de casa. En esa línea, son sometidos a test de descarte, ya sea porque consideran estar en riesgo, presentan síntomas o porque sus empleadores les realizan pruebas.

Por el contrario, la población de niños y adultos mayores permanece en sus viviendas sin tener contacto con el exterior.

No obstante, los especialistas sostienen que los grupos de niños y adultos mayores que representan el 3% y 16,6% de casos positivos respectivamente, sí pueden ser portadores del COVID-19, pero debido a que es una población que no está expuesto a mucho contacto externo, no se les realiza las pruebas de descarte, dejando abierta la posibilidad de pertenecer a una estadística oculta.

Fallecidos por COVID-19

Hasta hoy 20 de mayo, el Minsa reportó un total de 3.024 personas fallecidas a causa del COVID-19, lo que significa una letalidad del 2,91 %.

La región con más casos de decesos a causa de este virus lo lidera Lima con 1.060, seguida de Lambayeque (498), Piura (384), Loreto (260), entre otros.

Mientras que las regiones Apurímac y Moquegua aún no han registrado ningún deceso por COVID-19.