El economista Farid Matuk, miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud que apoya en la lucha contra el Covid-19, señaló que la medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra para limitar la circulación de las personas según su género, será clave para evitar que los casos más graves de contagio por coronavirus queden desatendidos.

Explicó que si no se daba este segundo “martillazo” (el primero fue la medida de cuarentena), el número de casos que requieran de Unidad de Cuidados Incentivos (UCI) iba a superar a la capacidad de Perú de 500 camas de UCI (cuentan con ventiladores mecánicos).

Agregó que los estudios muestran que quienes ingresan a UCI por coronavirus tienen el 50% de posibilidades de sobrevivir, pero si no pueden ingresar a UCI por falta de unidades “están condenados a muerte”.

“Sin este segundo martillazo estimábamos que el 11 de abril hubiera sido la primera vez que una persona hospitalizada requeriría de cama UCI pero no se le hubiera podido dar. El segundo martillazo busca evitar condenados a muerte por no poder acceder UCI. Por eso el segundo martillazo, para que todos puedan ser atendidos en UCI; no queremos que nadie muera sin que se haga el máximo esfuerzo”, señaló.

Gráfico mostrado por el presidente Martín Vizcarra, elaborado por el Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud.

No obstante, el analista advirtió que el cumplimiento de esta proyección dependerá de que las personas cumplan con la obligación de aislamiento social.

De no darse ello, sí hay riesgo de que la necesidad de camas UCI supere las unidades disponibles. En ese escenario, se prevé que el Gobierno disponga de nuevos “martillazos” con medidas más restrictivas.

“Hay una serie de opciones de nuevas medidas restrictivas, pero no las puedo decir. Si las personas hubieran cumplido con el primer martillazo, no hubiera habido la necesidad de aplicar el segundo martillazo”, anotó.

Matuk señaló que todas las medidas apuntan a que si las personas son disciplinadas, la cuarentena acabe el 12 de abril.

Tras ese periodo, si bien podrían darse nuevos rebrotes del coronavirus, estima que estos serían de menor magnitud al brote inicial, además que encontrarían al Perú mejor preparado, con un sistema de contención ya establecido, junto a una mayor capacidad hospitalaria.