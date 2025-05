Martín Salas, abogado penalista y recientemente designado vocero de Alianza para el Progreso (APP), confirmó su interés en dar un paso más allá de la vocería política: ingresar al Senado en el retorno a la bicameralidad. “Sí pretendo involucrarme en la política del país y, si fuera desde adentro, estaría mirando al Senado”, afirma en Cuentas Claras, de Canal N.

Salas reveló que ya ha comentado su aspiración con el líder de APP, César Acuña, aunque —aclara— de forma preliminar. “En algún momento le dije mi intención de ingresar al Poder Legislativo a través de la clase pensante que será el Senado y poder materializar las propuestas concretas en la lucha contra la corrupción”, remarcó.

Consideró que “la lucha contra la corrupción no puede quedar solo en un discurso político” , por lo que considera necesario dar el salto hacia la acción legislativa.

Sobre la posibilidad de que su nombramiento en APP sea utilizado para limpiar la imagen del partido frente a las diversas investigaciones judiciales que involucran a sus representantes, Salas fue tajante: “No creo que mi perfil profesional sea utilizado para ello. Sí creo que hay un compromiso serio de materializar una transformación institucional desde adentro”.

Aseguró que está dispuesto a responder políticamente por las decisiones del partido, pero negó que ejercerá funciones de abogado defensor. “Cada caso que surja ante la administración de justicia amerita que la personalidad cuestionada tenga su propio abogado defensor”, señaló.

Martín Salas aclaró que no será "abogado defensor" ni de César Acuña ni cualquier otra personalidad política. "Soy vocero de un partido político", afirmó. (Foto: X / César Acuña)

Consultado sobre las denuncias de que APP agrupa a un alto porcentaje de mineros informales en zonas como Pataz, donde se han registrado hechos de violencia, Salas respondió que hay una “contra campaña política” contra el líder de APP, César Acuña. “Toda denuncia contra cualquier militante de APP lo involucran a Acuña. ¿El presidente de un partido político va a estar revisando firma por firma y ver los antecedentes de cada uno? No”, cuestionó.

Pese a ello, admitió su preocupación: “Claro que me preocupa que en mi nueva casa haya gente tan cuestionada. Pero insisto, ese no es trabajo de César Acuña (…) Lamentablemente en el país no existe una política de prevención”, sentenció.