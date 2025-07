Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, descartó que los gremios de transporte público formal participen de un paro durante las fiestas patrias, indicó tras reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Durante una rueda de prensa, el directivo explicó que quienes convocan estos paros son grupos politizados sin representación formal ni vehículos habilitados, y que en anteriores ocasiones sus protestas no tuvieron impacto.

“Las mismas personas que lamentablemente, sus paros sentimos politizados, no tienen ningún vehículo formal, no tienen ninguna tarjeta de circulación, No sabemos de qué empresas son, no las conocemos, No sabemos a quiénes representan. Acá en el transporte provincial está un solo gremio único, con diferentes gremios regionales”, indicó.

“Pareciera que está vinculado (el llamado a un paro) a un sector del transporte ilegal, pero que ni siquiera se ha sentido en los demás paros. Con todo el respeto, sin mencionarlos, para no darle tribuna, son los mismos que en los últimos seis paros no ha pasado nada. Y los que se van a reunir mañana con el ministro del Interior son los que hicieron el paro el 10 de abril. Y entre ellos también estamos nosotros en tema urbano”, añadió.

Ojeda señaló que las empresas de transporte formales continuarán operando con normalidad durante las fiestas patrias. Asimismo, consideró que los rumores de paro son un “psicosocial” que busca alarmar a la población, y que han coordinado con el gobierno para garantizar la tranquilidad de los usuarios.

“Hemos hecho una reunión para garantizar la tranquilidad de nuestros usuarios y que no se vean alarmados por psicosociales (…) Nosotros, como empresarios, no miramos ni a la izquierda ni a la derecha. Queremos trabajar para que este país no se hunda más. La situación es preocupante. No hay que asustar a la gente”, acotó.

Finalmente, Ojeda mencionó la necesidad e importancia de investigar los recientes bloqueos y fallecimientos relacionados a estos.