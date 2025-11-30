Conozca las fechas del matrimonio civil comunitario en Magdalena para este 2026. Foto: Difusión
Conozca las fechas del matrimonio civil comunitario en Magdalena para este 2026. Foto: Difusión
¿Desea dar el siguiente paso a la formalización de su relación? Este domingo, se publicó en el boletín de normas legales, la celebración del primer y segundo Matrimonio civil comunitario 2026 en Magdalena del Mar - .

Fechas. De acuerdo con la ordenanza, las fechas son en los meses de febrero y julio del 2026.

En ambos casos, la presentación de los expedientes matrimoniales debe realizarse, como máximo, hasta dos días antes de las celebraciones.

Se dispone también que los pretendientes que se presenten al primer y segundo matrimonio civil comunitario abonen como pago por el derecho de celebrar el matrimonio fuera del local municipal la suma de S/ 50.00.

