¿Vas a viajar y no puedes recoger tu DNI en el lugar que indicaste? Si has tramitado la rectificación, duplicado, emisión o renovación de tu documento de identidad, conoce qué debes hacer si no puede acudir a la sede de recojo que indicaste al Reniec. También conoce cómo puedes delegar el recojo a otra persona.

Para efectuar el cambio de lugar de entrega del DNI, debes haber realizado tu trámite de manera presencial, tanto en los documentos para adultos como para menores de edad. Esto quiere decir que no podrás pedir este cambio si iniciaste el trámite de manera virtual, pues solo será posible si lo hiciste de forma presencial y dentro del territorio peruano, indica el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿QUÉ ES EL DNI?

El DNI es el único instrumento fiable de identificación cuando contiene información actualizada: tanto los principales datos del ciudadano como domicilio, estado civil, fotografía, firma y huellas digitales. Se trata de la única cédula de identidad personal en el Perú para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado, incluido el derecho al sufragio de cada ciudadano. Su uso es obligatorio para todos los ciudadanos, según los artículos 26° y 27° de la Ley N° 26497, que es la Ley Orgánica del Reniec.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CAMBIAR EL LUGAR DE RECOJO DE MI DNI?

Si quieres cambiar el lugar de recojo de tu documento, estos son los requisitos. El proceso también es válido para DNI de menores de edad:

Formato de Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada para hacer el cambio de lugar de recojo emitido en Centro de Atención del RENIEC

Recibo de pago por derechos Administrativos.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CAMBIAR EL LUGAR DE RECOJO DE MI DNI?

1. Pago por derecho a cambio de lugar de recojo del DNI:

Costo: S/ 5.00 (código de tributo 02143)

Puedes pagar en Banco de la Nación; Banco de Crédito del Perú (Sujeto a comisión bancaria); Agentes del BN y BCP y Por web en pagalo.pe o viabcp.com. Debes guardar el comprobante.

2. Acude a un centro de atención del Reniec

Pide el Formato de Solicitud con carácter de Declaración Jurada para hacer el cambio de lugar de recojo al representante que te está atendiendo. Llénalo y bríndaselo junto al comprobante de pago.

También puedes programar el cambio de lugar de entrega de DNI al iniciar el trámite en oficina.

3 Recoge tu DNI

Acércate al nuevo lugar que solicitaste en la fecha indicada para recoger tu DNI. La entrega es personal para los titulares o apoderados de los menores.

Persona realiza su trámite en la sede de Reniec (Foto: Reniec)

¿CUÁNTOS DÍAS DEMORA LA ENTREGA DE MI DNI, SI CAMBIO EL LUGAR DE RECOJO?

Este pedido amplía entre 10-15 días a la primera fecha de entrega, indica el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDE RECOGER MI DNI?

El recojo del DNI es personal. En caso no pudieras hacerlo y tienes DNI azul, pide el formato de carta poder, fírmalo y ponle tu huella digital para que tu representante lo recoja por ti. En el caso del DNI-e, el recojo es solo personal. Para el DNI amarillo, la entrega es personal para los titulares o apoderados de los menores.