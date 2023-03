Ante la advertencia del Senamhi sobre el aumento del caudal del río Rímac por intensas lluvias que provocaría un posible desborde, el presidente de Sedapal, Fernando Piscoya, descartó que se vaya a reportar el desabastecimiento de agua en distritos de Lima y Callao.

“La empresa está preparada para poder captar y potabilizar el agua, ya lo hemos demostrado. Hemos estado preocupados porque la situación que ha venido sucediendo, pero hemos podido salir con éxito y todos los días estamos asegurando que vamos a poder producir el agua y distribuirla en todos los hogares de Lima”, dijo en diálogo con RPP.

Ante la ocurrencia de huaicos en varios distritos de la capital que vienen generando varios daños, el titular de Sedapal aseguró que los muros de protección de La Atarjea vienen resistiendo desde hace años.

“Todo lo que viene en el desagüe que es captado después de los huaicos ha generado algunos problemas. Vienen rocas, piedras y lodo y todo lo estamos limpiando. Sabemos que nos puede afectar, pero ahora estamos dándole lucha y cumpliendo con el servicio. Estamos asegurando el 100% de abastecimiento de agua en Lima y Callao pese a todo ”, acotó.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga pide declarar intangible las quebradas para evitar construcción de viviendas

En otro momento, Piscoya comentó que es una labor “difícil” poder abastecer de agua durante las horas de la madrugada en distritos de la capital. Explicó que si a la fecha se reporta desabastecimiento de agua es por problemas de rotura de tuberías o corto de energía eléctrica por la zona.

“Debemos recordar a la población que vivimos en un desierto y que debe haber un uso racional del agua, pese a todo estamos brindando el servicio, pero no es una cosa fácil. Todas las madrugadas nos cuesta abastecer de agua a Lima. El cuidado del agua y de los buzones es vital”, dijo.

¿Cómo vienen atendiendo a los distritos afectados por huaicos?

El presidente de Sedapal informó que a la fecha los cuatro distritos afectados con el desabastecimiento de agua debido a la caída de huaicos son Chaclacayo, Chosica, Punta Hermosa y Punta Negra.

“Las zonas más golpeadas son Chaclacayo y Chosica y por el sur la situación estuvo difícil con Punta Hermosa y Punta Negra. Ayer quisimos ir a Punta Hermosa, pero los huaicos no nos permitieron llegar. Hoy hemos podido atender a primera hora y por la tarde -noche estaremos en Punta Negra. Hoy también iremos a Chaclacayo y a Chosica a través de camiones cisternas”, mencionó.

“Si no llegamos es porque las vías están sucias. Esperamos que estén limpias porque los camiones cisternas e hidrojets son grandes. Si la zona no está lista no podemos subir, pero hoy estaremos llegando a todos”, afirmó.

Finalmente, Piscoya descartó el cierre de La Atarjea. “No se ha cerrado antes y menos. Ahora estamos asegurando el abastecimiento de agua en Lima y Callao. Seguirá funcionando pese a lo que pase”, remarcó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí