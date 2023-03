Petroperú desmintió que las intensas lluvias que caen en la región Piura, y en general en el norte del país por efectos del ciclón Yaku, hayan afectado las instalaciones o el proceso de arranque de la Nueva Refinería de Talara (NRT), ubicado en la provincia del mismo nombre.

“Petroperú reitera que, si bien se han presentado precipitaciones en la zona norte de nuestro país, estas no han generado daños en la Nueva Refinería Talara que impacten en el cronograma de su proceso de arranque”, señaló la empresa en un comunicado.

En ese sentido, se precisa que el agua que se observó frente a uno de los ingresos a este complejo industrial tuvo como causa la acumulación de lodo y residuos sólidos provenientes de la ciudad, lo que originó la obstrucción de los ductos en el canal principal, las cuales fueron inmediatamente despejadas por personal contratista de Petroperú.

“La refinería Talara no tiene afectaciones por las lluvias. Tenemos todas las áreas sin ninguna afectación hasta el momento y no impacta el proceso de arranque. Las precipitaciones han afectado a la ciudad de Talara, fuera de refinería. No tenemos afectación dentro de la refinería ”, indicó Arturo Rodríguez, gerente del Departamento de la Refinería Talara, para RPP.

Los trabajos para culminar las labores de limpieza se mantienen, previéndose que concluyan en las próximas horas. Para ello, se activó de inmediato el Plan de Lluvias de la NRT, el cual contempla la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros civiles y otros, quienes vienen trabajando arduamente para lograr su cometido.

“Las actividades de la Nueva Refinería Talara (NRT), vinculadas a su proceso de arranque gradual y progresivo, se vienen ejecutando con plena normalidad, con personal especializado propio; así como de las empresas contratistas”, refiere el documento.

La petrolera estatal precisa que tanto las Unidades de Proceso y demás partes de la infraestructura del complejo refinero, se encuentran totalmente despejadas, gracias al adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje ubicados en la NRT.

¿Refinería de Talara operará en junio al 100%?

Al respecto, Arturo Rodríguez, gerente del Departamento de la Refinería Talara, señaló, que hasta el momento se mantiene junio como el mes en que comenzarán las operaciones: “La naturaleza es impredecible. La Refinería cuenta con un diseño basado en los eventos históricos como El Niño, por ello no hemos tenido afectación en estos días”.

“Sin embargo, la Refinería ni ninguna industria se maneja de manera aislada a la ciudad y al país. Si hay otras afectaciones por producto de fenómenos naturales como cortes de las líneas eléctricas y de vías de acceso a la ciudad, por ende a la Refinería, podrían haber afectaciones. El diseño de la Refinería contempla la evacuación de todo tipo de evacuaciones basado en lluvias”, agregó.