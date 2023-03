Luego de la alerta de que Lima soportaría fuertes lluvias de hasta cinco litros de agua por metro cuadrado por influencia indirecta de ciclón Yacu, entre el 12 y 14 de marzo, Guillermo Baigorria, presidente ejecutivo del Senamhi, indicó que la capital no está preparada para afrontar las intensas precipitaciones pluviales ni tampoco como las registrada ayer.

“ Lamentablemente Lima no está preparada . Aquí en Lima tenemos los techos planos. Por ejemplo, aquí tenemos los techos planos y ante precipitaciones altas, muy violentas, acumuladas, el agua se transforma en peso y, muchas veces, si la estructura del techo no soporta no está diseñada para eso o para escurrir el agua. Entonces, definitivamente, se producen los colapsos de estructuras”, indicó en diálogo con RPP.

Respecto a las lluvias del viernes en Lima, Baigorria Paz sostuvo que está dentro del rango que se reporta anualmente, pero en otros distritos no ocurre lo mismo debido a que los efectos de las fuertes lluvias son distintos en cada zona.

“En La Molina, ha llovido 2.7 mm. lo cual es totalmente inusual. Entonces, ha llovido una gran cantidad de agua para un sitio que es árido comparado con el total anual que llueve que es de 7 y 10 mm. El hecho de haber tenido un solo evento de 2.7 realmente es preocupante, y esto se va a incrementar en los próximos días”, remarcó.

“No todos los distritos son iguales. Hay algunos que son más planos y otros más ondulados. En aquellos que son ondulados, el agua va a tender a anegarse en las partes bajas y eso ocasionará inundaciones”, dijo.

En otro momento, el jefe del Senamhi detalló que Santa Anita, Ate y Chaclacayo figuran como los distritos de Lima Este que serán más propensos de ser afectados por las precipitaciones.

Asimismo, dijo que el reporte de las inundaciones en Lima durará entre tres a cinco días “hasta que Yaku se vaya hacia el oeste y se pierda. Ahora, ¿cuánto tiempo durará esa agua acumulada? Ya depende del manejo que le estarían dando las autoridades locales para la remoción del agua”.









