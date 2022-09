Un total de 505,938 ciudadanos fueron seleccionados como miembros de mesa por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Regionales y Municipales de Perú de 2022, jornada que se desarrollará el domingo 2 de octubre en todo el territorio nacional.

En este contenido le damos una guía completa de qué funciones tendrá que realizar si fue elegido miembro de mesa para esta fecha cívica. Recuerda que serán 84,323 mesas de sufragio habilitadas a nivel nacional para elegir a los alcaldes y regidores municipales para el período 2023-2026.

¿Soy miembro de mesa para la Elecciones 2022?

A través de su sitio web, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un módulo que facilita a los ciudadanos conocer si fueron sorteados miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Para descubrir si eres uno de los seleccionados, debes acceder al siguiente enlace. Desde allí, deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), darle clic a “consultar” y podrás saber si fuiste escogido para esta importante labor durante los comicios del 2 de octubre.

Vale precisar que en la web también existe la opción de descubrir si fuiste elegido, al ingresar tus datos completos: Apellido paterno, apellido materno, nombre(s), departamento, provincia y distrito.,

Qué información verás en el Link de la ONPE

Mesa de sufragio

Número de orden

Tipo de voto

Local de votación

Dirección

La ONPE habilitó un módulo que facilita a los ciudadanos conocer si fueron sorteados miembros de mesa. (Foto: GEC)

Quiénes están impedidos de ser miembro de mesa

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), no pueden ser seleccionados miembros de mesa los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales.

Tampoco pueden ser elegidos las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre otros casos.

La Ley Orgánica de Elecciones es la Ley 26859 (Foto: GEC)

Cuál es la compensación económica que recibirán

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo durante las Elecciones Regionales y Municipales de Perú de 2022, recibirán una compensación económica de S/ 120 por cada jornada electoral (primera y segunda elección).

Además, recuerda que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable y la multa por no ejercer esta función es de S/ 230.

Recuerda que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable (Foto: GEC)

¿Qué funciones cumplirá si es miembro de mesa?

Recuerda que si fuiste elegido miembro de mesa para este 2 de octubre, debes cumplir tu cargo pues tu mesa no funcionará hasta tener mínimo 3 miembros. Si no lo haces, y no presentas una justificación, tendrás una multa electoral. En esta oportunidad, recibirás 120 soles si cumples con tu deber.

Sigue estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el Coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades.

Verifica que el material de la ONPE esté en buen estado.

Instala la mesa de votación.

Pega la relación de electores en la puerta del aula y la lista de candidatos en la cámara secreta.

Escribe “No votó” al lado del nombre de las personas que no asistieron.

Cuenta el número de personas que votaron y el número que no votó.

Cuenta los votos.

Llena el acta de sufragio con letras y números legibles.

¿Qué función tienes si eres presidente de mesa?

Sigue estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el Coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades.

Revisa el material electoral junto al personal de la ONPE. Verifica que haya suficientes hologramas y cédulas para tu trabajo (1 por votante).

Firma las cédulas electorales.

Entrega las cédulas firmadas y dobladas a los electores.

Junto al personal de la ONPE, cuenta los hologramas y las cédulas que se devolverán por no haber sido usadas.

¿Qué función tienes si eres secretario?

Sigue estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el Coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades.

Toma lista a tus compañeros y solicita que firmen la hoja de control. Si hay inasistencias, coloca “Faltó” en su espacio de firma.

Llena las actas para los personeros acreditados y las autoridades correspondientes.

Recibe el DNI de los votantes. Busca al elector en la lista y pide la conformidad del presidente de mesa.

Señala al ciudadano dónde debe firmar y poner su huella después de votar.

¿Qué función tienes si eres tercer miembro de mesa?

Sigue estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el Coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades.

Pega el holograma en el DNI del votante.

Devuelve el DNI al elector después de votar.

¿Qué función tienes si eres suplente?

Asiste antes de las 6:00 a. m.

Si uno de los miembros de mesa falta, debes reemplazarlo, ocupando el puesto de jerarquía más bajo. Por ejemplo: si falta el presidente, el secretario pasará a ser presidente; el tercer miembro, secretario ; y tú serás tercer miembro.

De tocarte cumplir la función, sigue estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el Coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades.

Últimas recomendaciones que puede considerar

La jornada electoral se caracteriza por ser larga, especialmente para los miembros de mesa, quienes deben llegar una hora antes a su centro de votación para instalar la mesa de sufragio. Además, en su labor, al ser las máximas autoridades electorales, deben estar pendientes de cualquier situación que pueda ocurrir. Por ello, en Gestión te dejamos algunas recomendaciones adicionales a tener en cuenta ese día.