En las últimas semanas, Lima ha reportado días de lluvias de verano que también forman parte de esta temporada. Ahora, la interrogativa es que, ¿la capital registrará precipitaciones durante el primer trimestre de este 2024?, o a la magnitud probable de moderado a débil de El Niño costero podría provocar que ese evento de lluvias no sea tan intenso como a inicios del año pasado.

En conferencia de prensa, hoy, martes 2 de enero, el jefe del Cenepred, Miguel Yamasaki, informó primero sobre el escenario de movimientos de masa a nivel nacional en el corto plazo.

El fenómeno se presentaría en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno , hasta el miércoles 3 de enero .

Escenario de movimientos de masa. Hasta el 3 de enero

En tanto, se pronosticó que en el escenario de corto plazo, hasta el 3 de enero, las regiones afectadas por inundaciones serían también: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno .

Escenario de inundaciones a corto plazo. Hasta el 3 de enero.

Siete provincias de Lima regiones afectadas por activación de quebradas

El aviso de corto plazo iniciado desde este lunes 1 de enero indica que 7 provincias de Lima regiones sí serían afectadas por la activación de quebradas. Se trata de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos .

Las otras regiones afectadas por este evento son: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

¿Lima será afectada por intensas lluvias a inicios de este año?

El titular del Cenepred adelantó que, por el momento, el escenario de pronóstico de lluvias no contempla a Lima en el primer trimestre del presente año, pero sí a la zona norte del país. Precisó que sí se presentaría precipitaciones en la capital, pero no con una fuerte intensidad.

“ Para el caso de Lima, de acuerdo al modelo, no está considerada en el modelo de afectaciones por lluvias asociadas al Fenómeno El Niño . Nosotros trabajamos en base a la información de las entidades técnicas científicas. En este caso las lluvias van a estar focalizadas en el norte, y no va haber mayores lluvias en la parte central. Por lo tanto, en el modelo no aparece Lima . Esto no quiere decir que no van haber lluvias, habrán lluvias [pero no de la magnitud considerable]”, explicó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas AQUÍ. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.