Presididos por Fernando Cillóniz, un grupo de expertos convocados por la Municipalidad de Lima participararán de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Lima al 2040. Por encargo del alcalde Jorge Muñoz, estos especialistas deberán trazar la pauta del desarrollo de la ciudad a futuro.

En este comité consultivo también se encuentra el Colegio de Arquitectos del Perú que, a través de su decano nacional, Arturo Yep; llevará la propuesta para crear un subcentro en la ciudad que permita el crecimiento ordenado de la misma y no de forma informal como se ha desarrollado en los últimos 40 o 50 años.

¿Pero qué es un subcentro? Un subcentro es un punto distante del centro de la ciudad que se caracteriza por ser un polo de atracción sobre los vecinos y el entorno. Dicha influencia debe reflejarse mediante el flujo de trabajadores o compradores que acuden a él desde sus residencias. En otras palabras, debe ser un entorno que cuente con comercios, hospitales, colegios, universidades, centros de labores, entre otros, que tenga todo como para no necesitar recurrir al centro tradicional de la ciudad.

“Por ejemplo Inglaterra y China tienen políticas concertadas para generar nuevas ciudades. El desarrollo urbano no tiene que ver con ocupar de forma continua los terrenos, sino tienen que ver con crear grandes centros y subcentros. El subcentro no es una zona aislada que la vas a dejar en abandono, sino es un subcentro urbano que está integrado y tiene vida con el centro de la ciudad porque está conectada con un sistema de transporte como es un tren de cercanías”, explica Arturo Yep, Decano Nacional del Colegio de Arquitectos, a Gestión.pe.

¿Un subcentro de Lima en el sur chico?

Aunque aún no se ha realizado la primera sesión del Consejo Consultivo de Lima al 2040, Arturo Yep sostiene que “ya tenemos que darle una mirada a generar subcentros impulsados por el Estado”, por lo que la institución que representa impulsará esta iniciativa. Aunque aún no se ha realizado ni un estudio previo, Yep señala que el subcentro de una ciudad debe realizarse, por lo menos, a 30 kilómetros de distancia del centro de la misma.

Así con Lima Norte poblada en su mayoría, Yep esboza la posibilidad de que un subcentro de Lima sea construido en el sur. Aunque no hay una zona definida, Yep señala que tendría que ser mucho más al sur de Lurín. Es decir, podría darse entre Punta Hermosa y Pucusana, que es donde termina la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Cuidado. Un subcentro no debe ubicarse tan cerca que luego se haga un continuo urbano total. Tienen que haber áreas agrícolas intermedias que conservarse. Si no le planteas esas opciones con inversión inicial de parte del Estado, lo que hace el mercado inmediatamente es sacrificar todas las áreas agrícolas y áreas verdes. Por ejemplo, no veo ninguna dificultad en la zona sur. Hay muchas pampas eriazas. En vez de colocar un subcentro en un valle, sería mejor colocarlo en zonas eriazas”, explicó Yep.

El arquitecto Yep explica que la lógica del subcentro consiste en lograr un crecimiento organizado y con mejores resultados urbanísticos para la ciudad, de tal manera que la ampliación de la ciudad sea económica y eficiente.

“Hoy el sector informal ocupa las laderas, los bordes de los ríos sin la lógica de poder resolver el problema de agua potable, la eliminación de aguas grises, el transporte urbano. Hoy la informalidad le ha ganado al Estado y a la Municipalidad y ocupa terrenos. Desarrollando un subcentro, la ciudad puede crecer sin ninguna dificultad y con todos los servicios resueltos. Esa visión, de forma planificada, es la forma más económica y eficiente y tiene mejores resultados urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos”, apuntó.

ATU, un actor importante al 2040

El Arquitecto Yep explica que, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Lima al 2040, un actor de suma importancia será la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) que está en el proceso de traslado de competencias. Esta institución, que tendrá juridiscción sobre Lima, Callao y parte de Huarochirí, será fundamental en el desarrollo y planeamiento de la ciudad por lo que genera un nuevo escenario de trabajo, indicó.

“Esto significa que la política urbana que tenga que estructurarse debe estar muy asociada a la ATU. La estructuración de un plan urbano tiene que ver con la estructuración vial. Vamos a tener que coordinar mucho ese tema”, comentó.