El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de Resolución Directoral 002-2024-MTC/18, que modifica la Directiva que establece las “características de la infraestructura cerrada a la circulación vial de las escuelas de conductores y centros de evaluación”, a fin de recibir aportes y comentarios sobre esta propuesta normativa.

La iniciativa se da debido a que la mayoría de las municipalidades provinciales, a cargo de la emisión de las licencias de conducir de la clase B (motos, mototaxi, etc.), y de los gobiernos regionales, a cargo de la emisión de las licencias de conducir de la clase A (sedán, ómnibus, camión, etc.), no ha podido implementar sus circuitos de manejo de acuerdo a las características que dispone la norma vigente, para las evaluaciones de los postulantes a las licencias de conducir.

Esto se debe a que tales características no se enmarcarían en la realidad económica, geográfica y social de las mencionadas entidades; situación que también se presenta para el caso de las escuelas de conductores, a cargo de la formación de los postulantes.

En tal sentido, ante la necesidad de que los circuitos de manejo de todo el país cumplan con características y estándares óptimos que permitan la mejor formación y evaluación de los postulantes, el MTC pone al alcance de la ciudadanía el proyecto normativo. Entre las modificaciones planteadas resalta la reducción del área mínima destinada al circuito de manejo, que pasa de 11 000 m2 a 7150 m2 para evaluar a postulantes a licencia de clase A, y se establece un circuito especial de 1950 m2 para las licencias de la clase B.

Las instituciones públicas y privadas así como la ciudadanía en general podrán enviar sus opiniones, aportes y comentarios hasta el próximo viernes 8 de marzo, a través de mesa de partes del MTC (Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima), en documento dirigido a la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal, o vía electrónica al correo normasvial@mtc.gob.pe.

Conoce aquí el proyecto normativo y el formato para remitir tus comentarios.