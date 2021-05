Leopoldo López, dirigente opositor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tuvo problemas para ingresar al Perú esta mañana a su llegada para participar en un evento al cual había sido invitado para que brinde su testimonio.

Según informó el exministro Daniel Córdova, presidente del Instituto Invertir de Perú, López fue retenido por el área de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez a pesar de que se esperaba su llegada a un evento que organizó su instituto.

“(Leopoldo López) se encuentra retenido en el aeropuerto por Migraciones. Parece que no le dejan entrar, no sabemos por qué, no nos explicamos por qué. Estaba previsto que llegue a las 10:30 a.m. al lugar del evento y lamentablemente sigue retenido”, señaló al mediodía en declaraciones a Canal N.

Daniel Córdova pidió que permitan el ingreso de Leopoldo López. (Canal N)

Córdova aseguró que el dirigente iba a ser recogido por el embajador reconocido en el Perú de Venezuela, Carlos Scull, a la espera que se permita su ingreso para participar en el evento.

“Aparentemente es por un argumento burocrático, como suele suceder en dictaduras, creo que no estamos en una dictadura. Espero que sea un error burocrático. Él tiene un documento de exiliado español que parece Migraciones no reconoció este documento”, manifestó el exministro.

#Urgente 🇵🇪



Migración me impide el ingreso a Perú. La libertad de expresión y respeto de nuestros derechos es vulnerado. Coincidencialmente cuando venía a conversar sobre la experiencia del autoritarismo en Venezuela. — Leopoldo López (@leopoldolopez) May 29, 2021

Daniel Córdova concluyó con un llamado para que el Gobierno y Migraciones permitan el ingreso de Leopoldo López, de quien aseguró que luego de brindar su testimonio en el conversatorio “por la democracia”, estará brindando entrevistas en el Perú.

El mismo Leopoldo López, a través de su cuenta de Twitter, reclamó por su retención en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Migración me impide el ingreso a Perú. La libertad de expresión y respeto de nuestros derechos es vulnerado. Coincidencialmente cuando venía a conversar sobre la experiencia del autoritarismo en Venezuela”, señaló.

Minutos después, pasado el mediodía, López confirmó que pudo ingresar al Perú. “Gracias a la presión popular. Al apoyo de los peruanos demócratas, a todos aquellos que creen en la libertad y la democracia pudimos entrar a Perú”, escribió.