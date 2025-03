Qawaq indicó que el yogurt griego es una variante del yogurt convencional, que se ha sometido a un proceso de filtración para retirar todo el suero de la leche y que este proceso da como resultado un producto lácteo espeso y cremoso, con una alta concentración de nutrientes.

El denunciante argumentó que según múltiples artículos e informes nutricionales, se tiene en concepto que el yogurt griego no solo sería sabroso, también destaca por saludable, pues las proteínas que aporta este alimento son de alto valor biológico; es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir.

Debido a ello, Qawaq informó que el yogurt griego tiene un proceso de elaboración de manera natural, teniendo en consideración tres ingredientes principales: (i) leche fresca; (ii) cultivos lácteos; y, (iii) probióticos. Por lo que, en palabras de la denunciante, el producto que saca la imputada al mercado no sería yogurt griego, en la medida que dentro de los ingredientes que este contiene se habría visualizado los siguientes ingredientes: (i) leche reconstituida; (ii) leche entera en polvo; (iii) proteína concentrada de leche; (iv) estabilizador, entre otros.

Qawaq solicitó multar a la empresa y ordenar como medida correctiva que el proveedor deje de realizar actos de publicidad engañosa en el mercado.

Leche Gloria responde a las acusaciones de supuesta publicidad engañosa

En el proceso en Indecopi, en su defensa Leche Gloria indicó que “griego” es un término comercial publicitario usado por la industria para describir a yogures con elevado contenido de sólidos lácteos, con alto contenido de proteína y cremosidad, siendo estas las características que los consumidores asocian a estos productos.

No se trataría de un término regulado y mucho menos se trataría de una categoría que tenga la lista de componentes exigibles que alega Qawaq. Por el contrario, sus productos serían elaborados con los insumos que la regulación sectorial aplicable le permite usar para poder denominarse yogurt, mientras que usarían el término comercial “griego” para transmitir al consumidor el conjunto de características propias que asocia a dicho término y que poseen sus productos.

Asimismo, señaló que “griego” no sería una denominación regulada en nuestro país cuyo uso esté sujeto al cumplimiento de determinados requisitos de composición o elaboración. Así, “griego” sería un término comercial, que cuando es usado para publicitar un yogurt, evoca una expectativa en el consumidor respecto de ciertas características particulares, que en esencia serían una mayor concentración de proteína y una textura cremosa.

Al revisar el caso, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi consultó al Midagri, al Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN) del Instituto Nacional de Salud y a Digesa, tras lo cual concluyó que no existe norma legal que defina cuáles son los componentes de un yogurt con el término “griego” .

“Así esta comisión es de la opinión que no existe en el mercado ni entre los consumidores una acepción unívoca de lo que implica el término “griego” utilizado en el yogurt. No obstante, los consumidores adquieren estos productos en el entendido de que cumplen con los requisitos establecidos para denominarse yogurt”, señaló la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi.

Con base en ello, la comisión consideró que en tanto no se cuenta con una norma específica que regule la composición de un yogurt con el término “griego”, un proveedor puede comercializar un yogurt batido (de acuerdo con las especificaciones técnicas para su preparación) como uno de tipo “griego” . “Por todo lo expuesto, esta comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Qawaq en contra de Leche Gloria por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño”, concluye la resolución emitida el pasado 4 de febrero del 2025.

Comentarios al caso del yogurt griego

Al respecto, especialistas consultados para esta nota se mostraron de acuerdo con lo resuelto por el Indecopi. “Me parece que el Indecopi ha obrado correctamente; no tenía opción de proceder distinto, pues si las normas no regulan el contenido del yogurt griego, de dónde iba a decir que había una afirmación falsa. Y no creo que los consumidores tengan un concepto unívoco sobre el contenido de un yogurt griego”, señaló Jesús Espinoza, socio senior del área de competencia del Estudio Muñiz y exdirector del Indecopi.

En esa línea, Alexander Flores, especialista en derecho de la competencia de Stucchi Abogados, refirió que tras lo resuelto la compañía podrá seguir denominando yogurt griego a su producto. “No se comete acto de engaño, sino que obedece a un término comercial permitido por la normativa. En estos casos, puedes usar un nombre comercial (griego), acompañado con una denominación que sí figure en la norma de etiquetado de alimentos (yogurt)”, indicó Flores.

Asimismo, los especialistas descartaron que el cuestionamiento haya sido por el lugar de origen del producto. “No se está cuestionando el origen; un consumidor razonable no esperaría que el producto provenga de Grecia. Por allí no ha venido la acusación”, anotó Alexander Flores.

Futuros casos como el yogurt griego

Lo resuelto por el Indecopi podría ser un referente para casos similares. “A futuro se podrían dar cuestionamientos respecto a algunas denominaciones que se van haciendo más comunes pero nos damos cuenta de que no hay una regulación del contenido, con lo cual podría haber una mayor flexibilidad al momento que los proveedores utilicen las denominaciones”, sostuvo Jesús Espinoza.

La resolución aún podría ser apelada por la asociación Qawaq. En ese caso, subiría a una última instancia en el Indecopi. Y de volver a declararse infundado el pedido, “el demandante podría interponer una acción contenciosa administrativa y llevarlo al Poder Judicial”, anotó Alexander Flores.

