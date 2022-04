Tras la declaratoria de emergencia por 30 días calendarios en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, advirtió que “morirán luchando por sus derechos”.

“A nivel nacional nos han declarado en estado de emergencia. Lamentamos esta decisión por parte del Gobierno que nos ha dado la espalda a los campesinos que hemos dado la vida a este proyecto Las Bambas. Cerca de 2,500 policías y del Ejército están llegando, para cada comunero hay tres a cuatro policías, según nos han comentado”, precisó en diálogo a Exitosa.

Asimismo, precisó que tanto las comunidades de Chila y Choaquere se han posesionado de Nueva Fuerabamba.

“Prácticamente nosotros estamos en el aire. Ese será el pago a los campesinos que han dado la vida a este proyecto. Lamentablemente, nos sentimos indignados con el Gobierno, igualmente con el Mininter que nos quieren reprimir. (...) Acá daremos nuestra vida”.

“Moriremos luchando, enfrentando y defendiendo nuestros derechos. Y eso creo que estamos dispuestos. Lamentablemente el Gobierno nos ha dado la espalda”, añadió.

Vargas señaló que pese a las reuniones que han mantenido con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), desconocen cuáles son los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades de Chila y Choaquere.

“Tenían que solucionar para que nosotros podamos volver a vivir a Nueva Fuerabamba, pero tampoco no nos han comunicado cómo está el avance, si se han reunido o no, no nos han comunicado. Estamos indignados y estamos dispuestos a morir y dar la vida por la tierra que hemos dejado”, aseveró.

En otro momento, el presidente de la comunidad de Fuerabamba indicó que están indignados también con la minera Las Bambas por pedir defensa posesoria.

“Con buena voluntad hemos esperado estos 11 años los compromisos que ni siquiera han cumplido. Seguimos con la misma voluntad de dialogar y seguimos apostando por la minería. A lo que nosotros nos indigna es que la misma empresa ha pedido defensa posesoria. Si ellos están dispuestos al diálogo porque están pidiendo la intervención policial”, sostuvo.

“Responsabilizamos cualquier cosa que suceda a la comunidad de Fuerabamba, los únicos responsables son la empresa minera Las Bambas, igualmente la Policía, el Gobierno y el Ministerio del Interior”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, el SARS-CoV-2 ha mutado desde su cepa original. La última variante conocida de la COVID-19, después de Delta y Ómicron, es la variante XE. Conoce todos los detalles.