Denisse Nossar, dueña de la marca ‘La Panka’, se pronunció sobre el presunto acto de discriminación y de no respeto a los espacios exclusivos para personas con discapacidad de la que fue protagonista Jorge Mendoza Ríos, gerente general del restaurante La Panka Costa Verde, en agravio a los familiares de José Carrión Cabrera, quien denunció el hecho en redes sociales.

En entrevista con Canal N, Nossar lamentó lo ocurrido el domingo 16 de febrero y sostuvo que el gerente Jorge Mendoza continúa “humillando a la familia agraviada diciéndoles que mienten y que editan los videos”.

“Yo le he escuchado al señor diciendo que muestren el video completo. Esos no son los únicos videos, yo he estado reunida con la familia agraviada y los he visto completos, no tienen ninguna edición. El señor en el momento que les dice: ‘si no les gusta retírense, los está botando’. Desde el momento en que se cuadra en un sitio para discapacitados también está discriminando”, aseveró en referencia a Jorge Mendoza Ríos, su exesposo y fundador junto con ella de la Panka.

A raíz de dicho incidente, la dueña de la marca ‘La Panka’ se comunicó con la familia de José Carrión y les ofreció disculpas. Además, les otorgó el beneficio de ser socios vitalicios de la marca en cualquier local de la franquicia.

“Como marca le hemos otorgado a la familia el beneficio de ser socios vitalicios para que puedan consumir de por vida e ir a pasar una linda velada en los locales afiliados y así se olviden de esta espantosa experiencia. Queremos que sean realmente resarcidos”, detalló.

En otro momento, Nossar se refirió sobre la multa de S/1.93 millones que Indecopi podría imponer al local de La Panka Costa Verde de encontrarse responsabilidad por actos de discriminación.

“Todo acto tiene una consecuencia. Y ellos mienten, dicen que no los botaron. No hay nada editado, yo los he visto de la misma fuente”, aseguró. Asimismo, indicó que “no es el primer caso de discriminación que cometen y que presentarán las pruebas ante Indecopi”, agregó.

La Panka Costa Verde: dueña de la marca otorgó beneficio de socios vitalicios a familia agraviada. (Video: Canal N)

-Gerente reconoce falta-

Jorge Mendoza Ríos, gerente del restaurante La Panka en la Costa Verde, reconoció su falta al estacionar su camioneta en la rampa de ingreso al establecimiento para las personas con discapacidad.

Sin embargo, negó haber impedido el ingreso de la familia del señor Carrión al local, así como también del episodio de discriminación del cual es acusado.

“Yo en ningún momento les dije que no podían entrar como dice la hija del señor Carrión. Yo solo le digo que si no se siente a gusto se puede ir a otro local. Reconozco que no fue la mejor manera de poner los paños fríos”, indicó en entrevista a Canal N.

Asimismo, aseguró que en los cinco años que trabaja en el local de la Costa Verde nunca ha tenido problemas con el personal, clientes ni con personas discapacitadas.

“Estoy solicitando al señor Carrión que pueda mostrar el video desde el principio, ya que está mostrando un video editado donde la conversación está acalorada", señaló.