Las principales autoridades de la región La Libertad decidieron solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la extensión del estado de emergencia debido a la inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

Así lo informó la vicegobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, quien está reemplazando al gobernador César Acuña en la reunión denominada Consejo de Estado Regional, donde se evalúan semanalmente las acciones contra la inseguridad ciudadana.

La autoridad regional señaló que el estado de emergencia ha facilitado la aceleración de los procesos para proporcionar apoyo logístico a la Policía Nacional del Perú (PNP) y otros recursos necesarios para combatir la inseguridad ciudadana.

Cabrera también mencionó que en la reunión se ha enfatizado la necesidad de unificar criterios con los administradores de justicia, para que los presuntos criminales capturados por la PNP no sean liberados a pesar de las evidencias en su contra.

Estado de emergencia. (Foto: GEC)

Extenderlo por 60 días

Por su parte, el director de la III macrorregión Policial, general PNP José Zavala, afirmó que el estado de emergencia ha permitido implementar estrategias que han reducido la criminalidad, por lo que es importante que se extienda por 30 o 60 días más.

“Trujillo, no es tierra de nadie, no es lo que la gente cree, que en Trujillo no se puede caminar por la calle, existen hechos, como en todos lados. Estamos bajando los índices delictivos, pero todavía tenemos actos de extorsión, por eso la ampliación del estado de emergencia nos ayuda mucho”, retrucó.

El oficial señaló que las acciones no solo se centran en la represión, sino también en el ámbito social. Destacó la participación de la PNP en todas las actividades organizadas durante las Fiestas Patrias, lo que ha permitido interactuar con la población.

Más operativos contra la delincuencia

En otro momento, Zavala informó que del 22 al 29 de julio se han detenido a 329 personas y desarticulado a 17 bandas criminales como resultado de los 125 operativos en diferentes partes de la región La Libertad.

Además, se ha detenido a 23 extranjeros por diversos delitos, se ha retenido a 16 menores de edad y a 64 personas con requisitorias, y un total de 10 personas han sido enviadas al penal. Se incautaron 14 armas de fuego, 20 municiones, 2 cacerinas, 554 cartuchos de dinamita y 56 mechas de seguridad.

