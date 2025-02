El exministro de Economía y Finanzas, José Arista, habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por el supuesto aprovechamiento de su posición como titular de Estado, para promover un desarrollo inmobiliario en Pucallpa, señaló la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero.

“Al mismo tiempo que se desempeñaba como ministro, gestionaba un proyecto inmobiliario a favor de su empresa, para lo cual contaba con una socia de 29 años que lo visitaba en el propio despacho del MEF. Un claro conflicto de intereses, tráfico de influencias, negociación incompatible, que imagino la Fiscalía ya tomó nota. La competente es la Fiscal de la Nación por la alta investidura que tiene Arista”, señaló para el programa Cuentas Claras, de Canal N.

Ampuero aclaró que si la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no inicia la investigación de oficio, la única competente es la Procuradora General de la República, María Caruajulca, “que por cierto desde que retomó el cargo no ha presentado una sola denuncia contra un alto funcionario del Estado. Refleja que no está desempeñándose en el cargo como corresponde”.

Asimismo, la exprocuradora anticorrupción explicó por qué Arista también pudo haber cometido cohecho.

“Puede haber delito de cohecho, porque no solo es la famosa coima, sino que se le dé presupuesto para una obra que necesita como alcaldesa y a cambio le doy la habilitación que tu empresa inmobiliaria está necesitando. Ahí está el famoso ‘toma y daca’, delito de cohecho. Y eso lo tiene que investigar la Fiscal de la Nación, que es la competente”, sentenció.

Residencial Villa San Juan

Como se sabe, José Arista, exministro de Economía, habría comenzado, mientras aún ocupaba su cargo, el proceso de urbanización para uno de sus proyectos inmobiliarios privados. Su firma figura en una solicitud presentada ante la Municipalidad de Coronel Portillo, en Pucallpa, donde meses antes se había reunido con la alcaldesa, quien había solicitado presupuesto para diversas obras en su comuna, según informe emitido por Cuarto Poder.

El proyecto en el centro de la controversia es “Residencial Villa San Juan”, un desarrollo inmobiliario de 13 hectáreas. Está ubicado en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, Pucallpa.

En agosto de 2023, antes de asumir el cargo como ministro, Arista Arbildo celebraba la inauguración de su proyecto inmobiliario Villa San Juan. A su lado estaba su socia, María Macedo Alván, de 29 años. Juntos fundaron la empresa constructora JyA Promotora y Desarrolladora Inmobiliaria S.A.C, conocida comercialmente como Grupo Tao.

Según el dominical, el proyecto Residencial Villa San Juan prometía una serie de atractivos a futuro, incluyendo un pórtico de ingreso, estacionamientos, parques, una laguna, canchas de fulbito, entre otros.