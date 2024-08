La Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú) expresó su preocupación por la falta de transparencia y las deficiencias encontradas en el proceso de selección de los miembros de dicho organismo, realizados por la Comisión Especial encargada.

La Comisión Especial, encargada de elegir a los miembros de la JNJ, está presidida por el defensor del Pueblo y conformada por los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el contralor, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el rector de la Universidad Ricardo Palma.

Mediante un comunicado, la MIO-Perú observó que los reglamentos y bases del concurso para la selección de miembros de la JNJ no han sido puestos en consulta pública, lo que impide una participación ciudadana efectiva.

Esta consulta, remarcó, sí se realizó en el concurso anterior y permitió que instituciones públicas, especializadas y sectores de la sociedad brindaran aportes y observaciones para mejorar su contenido.

Este proceso pretende garantizar la transparencia en la institución. Foto: gob.pe

Asimismo, señaló que la secretaría técnica de la Comisión Especial (CE) informó que las sesiones de la Comisión no se transmitirán en vivo, que su agenda y cronograma de reuniones no se harán públicos, y también que las carpetas con la documentación aportada por las personas postulantes no serían publicitadas.

Evaluación de postulantes

Con relación a la evaluación de los postulantes, la MIO-Perú constató que no hubo una mejora de las bases del concurso con respecto al proceso del año 2019.

Adicionalmente, indicó que es preciso contar con la publicación de formularios de declaración de conflictos de interés y la relación de patrocinios recibidos, “algo que tampoco se realizaría”, expresó.

También verificó inconsistencias en el sistema de puntaje, como la asignación de puntaje únicamente por la cantidad de años transcurridos desde la obtención del título de abogado - mecanismo considerado insuficiente para evaluar el requisito de la experiencia-; así como la diferenciación en la puntuación según el sector en que se haya trabajado.

La MIO-Perú, además, manifestó su preocupación por el hecho de que las bases no incluyen una lista detallada de documentos necesarios para verificar los requisitos de los postulantes, y en particular preocupa que no se exija la presentación de tesis académicas.

