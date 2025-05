La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit – Perú) expresó su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante el lamentable hecho ocurrido el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de turistas fue víctima de asalto y secuestro por aproximadamente una hora mientras realizaban un recorrido en balsa por el río Amazonas.

“Este tipo de incidentes no solo atentan contra la integridad y seguridad de los visitantes, sino que además afectan gravemente la imagen del Perú como destino turístico confiable y hospitalario. La experiencia vivida por estos turistas —y posiblemente por otros que no han sido reportados— es inaceptable y no puede repetirse", señaló a través de un comunicado.

La asociación exhortó a las agencias que operan rutas en la Amazonía a mantener una comunicación constante y efectiva con las embarcaciones que realizan estos recorridos, además de garantizar que cuenten con la infraestructura y protocolos necesarios para ofrecer una experiencia segura y de calidad tanto a turistas nacionales como internacionales.

Asimismo, invocó a las autoridades competentes a reforzar las medidas de seguridad en estas zonas, implementando patrullaje, vigilancia fluvial y respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo, a fin de prevenir hechos similares que solo generan caos y desconfianza.

Apavit - Perú invocó a las autoridades competentes a reforzar las medidas de seguridad.(Foto: Agencia Andina/ Difusión)

“Reiteramos nuestro compromiso con un turismo seguro, responsable y sostenible, y reafirmamos nuestra disposición a colaborar con las autoridades y operadores turísticos para proteger tanto a nuestros visitantes como la reputación del país-2, finalizó Apavit Perú.