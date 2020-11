Lima es la sexta ciudad con el metro cuadrado (m2) más caro en Latinoamérica, de acuerdo a los datos revelados por el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y Navent.

Así, el precio promedio del metro cuadrado en la capital se ubica en US$ 2,080 a setiembre de este año, según la infografía de Statista.

En el primer lugar se ubica Santiago de Chile, con un precio por metro cuadrado de US$ 3,278, seguido de Montevideo (US$ 2,857), Buenos Aires (US$ 2,847), Ciudad de México (US$ 2,269) y Río de Janeiro (US$ 2,224).

Bogotá tiene el precio promedio más barato de la región, con US$ 1,217.

El informe agrega que el precio del metro cuadrado en las ciudades analizadas cayó un 0.3% en dólares entre marzo y septiembre de este año, mientras que en monedas locales aumentó un 5.5%, como resultado de la devaluación registrada por algunas de ellas desde el inicio de la pandemia del COVID-19.

A fin de conseguir una muestra homogénea y comparable, el informe tiene en cuenta los precios pedidos por los vendedores en avisos clasificados de apartamentos de uno o dos dormitorios con una superficie de entre 20 y 100 m2 y cuyo precio total se sitúa entre los US$ 10.000 y US$ 300.000.