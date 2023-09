El abril pasado, el parlamentario andino, Gustavo Pacheco, informó que solicitó la exención de la visa para que los peruanos puedan ingresar a Estados Unidos. Esta medida fue acordada en una sesión del órgano deliberante y de control político de la Comunidad Andina, en el mes de marzo, en la que participaron 25 representantes andinos de los países de Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. ¿Cuál es el avance?

En diálogo con RPP, el miembro del Parlamento Andino, indicó que ahora se está solicitando a la presidenta Dina Boluarte a que realice el pedido directamente al jefe de Estado de EE.UU., Joe Biden. Asimismo se ha remitido una carta dirigida al presidente de norteamericano respecto al mismo pedido.

“Estamos pidiendo a la presidenta Dina Boluarte, de forma directa, que ahora está en Estados Unidos […] que ejerza la diplomacia presidencial y que hable con el presidente Joe Biden para decirle que necesitamos exención de visado. Hace ocho años lo conseguimos con Europa”, anotó Pacheco.

“Es el turno de la presidenta constitucional del Perú para ejercer la diplomacia presidencial. Solo se va a lograr a ese nivel, no lo van a hacer los parlamentarios, no lo van a hacer los diplomáticos, lo van a hacer los presidentes, decirle al presidente [Joe] Biden [que] es el momento de estrechar lazos entre nuestros pueblos. Tiene tres oportunidades [ evento de Naciones Unidas, Cumbre APEC y la cumbre bilateral de reencuentro]y esas cartas [resolución de apoyo del Parlamento Andino a la propuesta de exención de visado y carta dirigida al presidente Joe Biden] es para que no pierda su oportunidad”, agregó.

Al ser consultado sobre si esta propuesta para ingreso de peruanos a Estados Unidos sin visa tiene apoyo además de otros sectores, indicó que tuvo conversaciones con miembros del Ejecutivo que han mostrado su aprobación a este pedido.

“He conversado con el primer ministro Alberto Otárola, está a favor de esta posibilidad y lo va a conversar con la presidenta. He conversado con la Canciller [Ana María Gervasi] y está favor de este tema. Las próximas semanas iré a Washington porque el embajador Meza Cuadra está permitiendo el respaldo […] de la liga de amistad entre congresistas de EE.UU. y peruanos”, remarcó.

¿En qué se fundamenta el pedido de exención de visas?

El parlamentario andino, Gustavo Pacheco, explicó que la propuesta se sustenta en la importancia geopolítica que tendría el Perú para el país norteamericano.

Asimismo, consideró que la cooperación policial y fiscal con los Estados Unidos debe “seguir evolucionando” por lo que se lograría con un acuerdo de esta naturaleza.

