Durante la última gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio -en el 2017- la Municipalidad de Lima advirtió que la construcción de los últimos tres pisos de la galería Plaza Central era clandestina, ubicada en Mesa Redonda.

Los propietarios de la azotea de la galería, que inició el incendio de código 3 este jueves, y que aún no logra apagarse, se comprometieron a “desmontar las estructuras metálicas”, construidas con materia del drywall, a fin de que se levante la medida de clausura de este centro comercial, según el “acta de compromiso” al que accedió Exitosa.

“Nos comprometemos a desmontar las estructuras metálicas que se encuentran en dicho predio, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre [2017], haciendo de su conocimiento que, a la fecha, ya se empezó con el desmontaje correspondiente y así concluiremos hasta la fecha que se solicita el plazo. […] Solicitamos la suspensión de la clausura de la galería Plaza Central”, se lee en el acta.

Este documento lleva las firmas de Violeta Salas Villegas, Alciviades Rimachi Giménez, Waldo Sonco Sopo y Efraín Melchora Coaguila, quienes se identifican como dueños de la azotea, que funcionaba como almacén ilegal.

El origen del incendio que afectó al local de Mesa Redonda está en investigación y demandó la presencia de 45 unidades de bomberos para controlarlo.

Municipalidad de Lima

La noche del jueves, tras dos horas de haberse iniciado el incendio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, justificó la demora de su presencia en el incendio: “lo más importante es el trabajo que hacen los bomberos” y que “uno no puede estar entorpeciendo este trabajo”.

“Yo he estado en el puesto de comando que queda en la plaza Gastañeta. He estado desde ahí trabajando unas cosas y después he llegado a esta zona (afectada). La verdad que nosotros hemos estado desde el primer momento en esta situación”, exclamó el burgomaestre en diálogo con RPP.

“Lo más importante es el trabajo que hacen los bomberos. Uno no puede estar entorpeciendo este trabajo y creo que más bien se tiene que colaborar y ayudar”, agregó.

Asimismo, la autoridad edil aseguró que el municipio contribuyó en la atención al siniestro que ocurrió en la galería Plaza Central, ubicada en el cruce de los jirones Puno con Andahuaylas.

Esta mañana, el alcalde limeño dijo que se seguirá reavivando el fuego en la galería Plaza Central pero que no se podrá expandir debido a que el siniestro ya está confinado. Aclaró que se procederá con la remoción de escombros hasta que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp) termine su labor.

“El incendio se confinó alrededor de las 11 de la noche, sin embargo, hay unas llamas que se seguirán prendiendo durante el transcurso del día, pero lo importante es que esto no va a correr a otros espacios. Esta es la última labor de los bomberos que se tiene que realizar para que no haya ningún tipo de fuego. Según información de los propios bomberos esto no se va a expandir. Son cosas que rebrotan”, indicó en conferencia de prensa.