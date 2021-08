“Nuestra meta actual es llegar al 50% de los 27 millones que debemos vacunar para finales de septiembre; con eso podríamos enfrentar una posible tercera ola, y entre octubre y noviembre deberíamos llegar al 100%. Estamos trabajando de manera pareja en todas las regiones para que no queden rezagadas”, señaló el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell.

El Gobierno de Pedro Castillo tiene como objetivo vacunar al 100% de la población contra la COVID-19 hasta el mes de noviembre, con ambas dosis. De acuerdo con información del Minsa, alrededor del 18% de la población ya ha sido vacunada.

“Para el mes de octubre esperamos un volumen de vacunas mucho mayor a lo que tenemos ahora, vamos a duplicar y eso permitirá que la vacunación se acelere. Apuntamos a llegar al 100% de la población para el mes de noviembre”, declaró el viceministro en TV Perú.

En esa línea, destacó la importancia de cumplir las metas de inmunización ante una posible tercera ola, por lo que indicó que hasta finales de setiembre se espera inmunizar a 13.500,000 personas.

Con respecto a la Vacunatón, aseguró que este 6, 7 y 8 de agosto se ejecutará durante 60 horas ininterrumpidas y, exhortó a la población participar este fin de semana en las jornadas de vacunación para recibir su primera o segunda dosis, ya que considera que es importante estar protegidos para cuidarnos a nosotros y a nuestras familias.

Ante las declaraciones del congresista Bustamante sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm, señaló: “Todos los países vacunan con varias vacunas, no hay una sola que pueda abastecer toda la necesidad de la población de un país”. “Ese mensaje hay que pensarlo muy bien porque hay que tomar en cuenta el daño que se hace. Hay gente que no se vacuna por no tener la información suficiente”, detalló.