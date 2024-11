El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que estima quedarse más tiempo en su puesto y tiene la expectativa de “seguir en el cargo después de la APEC”.

El titular del PCM sistuvo que no es verdad que la presidenta Dina Boluarte le ofreció en dos oportunidades el cargo de Premier a Javier González-Olaechea y estimó que seguirá en este puesto por mucho tiempo.

Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Gustavo Adrianzén también expresó su desacuerdo con que el Ministerio Público denuncie a los efectivos policiales que usan sus armas en cumplimiento de sus funciones. “Quieren que persigamos al crimen, pues démosles herramientas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas herramientas legales para que luego de su actuar no sean perseguidos”, señaló.

Además, comentó que se sigue promoviendo esta ley para proteger a las fuerzas del orden y van a insistir para hacer una “reforma constitucional” para que expresamente lo señale. “Estoy convencido que es una excelente norma para un momento como este”, indicó en RPP.

Gustavo Adrianzén se refirió al vocero Freddy Hinojosa

Gustavo Adrianzén negó que la presencia del Freddy Hinojosa como vocero de la presidenta de la República le quite alguna facultad de gobierno.

“La Constitución dice, con absoluta claridad, que después de la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del Gobierno y nadie más. Él (Freddy Hinojosa) está instruido para hablar de todos los temas, pero nada más que eso”, sentenció Adrianzén.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros no se mostró en desacuerdo con el nombramiento de Freddy Hinojosa como vocero de Dina Boluarte. “Si es parte del despacho de la presidencia de la República y la señora presidenta estima que eso es lo más conveniente, yo lo respeto. El día que no esté de acuerdo con alguna decisión que sienta yo que me afecte o vaya en contra de mis principios, daré un paso al costado”, expresó.

Caso Vladimir Cerrón

Por otra parte, el jefe de gabinete ministerial se refirió a la presunta complicidad de tres generales de la PNP que habrían brindado información a Vladimir Cerrón para que se evite su captura. “Nosotros tenemos información del ministro del Interior, que se ha creado un grupo especial encargado exclusivamente de perseguir y capturar a este individuo. Yo estoy seguro de que en cualquier momento lo vamos a conseguir”, comentó.

Finalmente, el primer ministro realizó una autocritica de su gestión y afirmó que “debería darle una cuota de mayor indiferencia al ruido político y dedicarse más a la gestión que tanto necesitamos”. “En materia de seguridad me gustaría meter un poco más la cabeza ahí y ver de que manera puedo poner un poco más el hombro para mejorar la situación”, añadió.