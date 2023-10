El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, resaltó los Acuerdos de Paz de Brasilia hace un cuarto de siglo porque, gracias a ello, se dejó atrás la desconfianza y se dio inicio al nuevo acuerdo de paz y desarrollo entre el Perú y Ecuador.

Durante su discurso en Palacio de Gobierno, Guillermo Lasso sostuvo que, “los acuerdos de paz fueron el epílogo de un capítulo de desconfianza para dar paso a un nuevo capítulo de desarrollo que ha beneficiado especialmente a las poblaciones fronterizas”.

“Resulta grato evidenciar que hemos sabido constituir un diálogo sincero, que nos ha permitido avanzar de manera dinámica y constructiva en diversos ámbitos del quehacer bilateral”, agregó Guillermo Lasso y agradeció a Dina Boluarte por la invitación a Lima para conmemorar los acuerdos de paz.

Asimismo, indicó que es determinante la participación de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, países garantes del protocolo de Río de Janeiro que se comprometieron con la causa de la paz.

La presidenta Dina Boluarte condecoró a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, en una ceremonia que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

Acuerdo de paz se dio en Gobierno de Fujimori

Hace 15 años, los gobiernos de Perú y Ecuador protagonizaron un encuentro en Itamaraty con la presencia de los gobernantes de la región y distintas figuras mundiales.

El presidente de Ecuador destacó el papel de Jamil Mahuad, expresidente del mencionado país, y Alberto Fujimori, como el aporte de otras personalidades del mundo académico, periodístico, empresarial y político.

Él considera que la firma de los acuerdos de paz generaron la aprobación de planes binacionales que ejemplifican la importancia que dos gobiernos asignan al mejoramiento de las condiciones de vida, desarrollo, progreso en la zona fronteriza.

Por otro lado, también resaltó el intercambio comercial de inversiones y turismo entre ambos países, lo cual se evidencia en las cifras de exportaciones no petroleras del Ecuador a Perú, que pasaron de US$ 29 millones, a US$ 201 millones.

“Atrás quedaron el odio, la desconfianza, se han sentado bases perennes para el desarrollo, la amistad y la cooperación y hoy transitamos juntos por camino de la paz y el desarrollo(...) que dios bendiga a los pueblos del Perú y Ecuador”, expresó.

Finalmente, Guillermo Lasso y Dina Boluarte ofrecieron una declaración conjunta sobre el significado que el acuerdo de paz tiene para ambos países, ya que permite enfrentar desafíos globales comunes como el combate al cambio climático, la protección de la biodiversidad, recursos hídricos, la cooperación en seguridad frente al narcotráfico y la delincuencia.

