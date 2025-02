El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que en Consejo de Ministros se aprobó un proyecto de ley que busca sancionar con pena privativa de la libertad a los extranjeros expulsados que reingresen de manera irregular al territorio peruano.

“En la actualidad lo que sucede es que un extranjero, sujeto de un procedimiento administrativo, es puesto en el límite de la frontera (pero) reingresa por otro lado. Hemos visto casos, incluso, que un extranjero, de manera ilegal, puede entrar hasta en dos, tres, cuatro o cinco oportunidades y se burla de la autoridad administrativa, se burla de la Policía, y en su mayoría, muchos de ellos son atrapados en situaciones de actos criminales” , manifestó Arana en conferencia de prensa.

“Esto ya está aprobado y será puesto en conocimiento al Congreso para que nos apoye en su pronta aprobación”, añadió.

El titular del Minjusdh informó, además, que se aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.

Señaló que la iniciativa busca que en la carrera penitenciaria, todos los funcionarios, y no solo los cargos directivos, presenten declaraciones declaraciones juradas de ingresos y bienes. “Así contribuiremos al control, a la supervisión, y a la fiscalización de los trabajadores que tienen poder de decisión y que en este caso tienen la posibilidad de tener ingresos que no están permitidos legalmente”, manifestó.

Sobre Ley de Extinción de Dominio

Durante su intervención, el ministro Arana expresó que la Ley de Extinción de Dominio, como modelo procesal y judicial, ha servido muchísimo en la lucha contra la criminalidad.

“Se ha pretendido señalar, y en algunos casos es posible que algunos fiscales y jueces no hayan expresado adecuadamente sus sentencias, pero eso no significa que el modelo como tal, no persigue legalmente el propósito para el que estaba destinado”, indicó.

En ese sentido, espera que el Congreso asuma una reflexión respecto a la posición que el Minjus, el Poder Judicial y el Ministerio Público “han expresado de manera unánime”.

Con relación a las audiencias sobre aplicación de la pena de muerte a violadores de menores, realizadas en distintas regiones del país, indicó que tienen como objetivo escuchar a la ciudadanía, y no precisamente buscar que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se nos ha señalado que las audiencias tendrían un propósito del Gobierno, de retirarnos de la Corte Interamericana. Nada más alejado de la verdad (...) Si en su momento es parte de un debate, lo haremos de conocimiento”, sentenció.