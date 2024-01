Leslie Urteaga, ministra de Cultura, defendió la venta de entradas para el santuario de Machu Picchu a través de la plataforma virtual para favorecer la gestión de la ciudadela inca y disponer de un medio único para toda la oferta cultural peruana. En esta se encuentran a la venta boletos de ingreso a cuatro museos y sitios arqueológicos administrados por la entidad.

Según la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), en la página web donde se vendían los tickets de acceso a Machu Picchu no se mostraba el número límite de boletos, lo cual impedía medir el aforo. Además, Urteaga advirtió que, de los 4,044 tickets comprados en el 2023, se comprobó que solo accedieron de 3,200 a 3,600 visitantes.

“Tenemos 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura, y un número importante de sitios arqueológicos. Hay que cuidar y preservar este monumento, y la página web no nos daba el número de tope. En 2023, el aforo fue de 4,044 tickets, pero hemos visto personas tratando de acceder a un ticket. Aparentemente, estos tickets parecían estar comprados y usados todos, pero no era así. En julio hemos tenido un promedio de 3,200 a 3,600. Al ser una página, un sistema que no tiene los seguros necesarios, no coincide los números de esta con el número de personas que suben en el bus al santuario”, mencionó.

Finalmente, aseguró que el Estado peruano se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a tener un aforo máximo para conservar y preservar el santuario de Machu Picchu, que es una de las prioridades en el gobierno de Dina Boluarte.

Mincul niega despidos a personal de boleterías

Ante la presencia de este nuevo medio para adquirir entradas a Machu Picchu, Leslie Urtega negó el personal de boletería se integrará al sistema virtual y no se prescindirá de ellos, por lo que “no vamos a despedir al personal”.

“Vamos a intentar que todas las personas conozcan cuánto cuesta la entrada a Machu Picchu porque muchos la desconocen, ya que existen operadores informales que venden paquetes turísticos y no lo precisan”, agregó.

