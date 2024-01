Este sábado 20 de enero comienza la venta virtual de boletos para ingresar a la ciudadela inca de Machu Picchu y a la red de los Caminos Inca (Cusco) en la plataforma tuboleto.cultura.pe, confirmó esta mañana la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga.

La titular del Mincul sostuvo que de esta manera los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, podrán programar sus visitas con anticipación al sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1983 a través de una plataforma virtual segura y transparente.

“Quiero anunciar que este sábado 20, se empieza a vender por la plataforma de tuboleto.cultura.pe, las entradas para visitar Machu Picchu. Mil boletos se seguirán vendiendo de manera presencial en Machu Picchu Pueblo, donde también accederán a la plataforma para emitir las entradas”, expresó.

Precisó que la plataforma tuboleto.cultura.pe solo vende tickets de entrada para los museos o sitios arqueológicos bajo la administración del Ministerio de Cultura y no paquetes turísticos, que es una tarea que les corresponde a las agencias de viajes “expertas en el tema”.

La ministra de Cultura remarcó que se mantiene la venta de 1,000 entradas de manera presencial en el centro cultural ubicado en Machu Picchu Pueblo como “se hacía anteriormente”.

Cuenta con respaldo

La ministra Urteaga Peña destacó el respaldo de autoridades como el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo; del alcalde provincial de la capital cusqueña, Luis Pantoja; así como los titulares de los sectores de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Ambiente (Minam) para mejorar el sistema de venta de entradas a museos y sitios arqueológicos.

“Todos pertenecemos a una unidad de gestión de Machu Picchu , nos reunimos periódicamente y hemos coincidido, en que hay una necesidad de mejorar el sistema de venta de entradas”, recalcó.

Urteaga descartó alguna irregularidad en la contratación de una empresa privada para el servicio de venta de entradas, como cuestionan algunos sectores de Cusco.

“Se realizó una convocatoria abierta ante la necesidad de tener una plataforma de venta de boletos y la mejor propuesta fue la elegida. No podíamos continuar con la plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, porque no es segura”, afirmó en declaraciones a RPP.

“Necesitaba una reactivación. No se había renovado desde hace 10 años y no tiene respaldo de información. La tecnología ha cambiado y no tenemos respaldo en la nube ante cualquier circunstancia que se pueda presentar”, acotó.

Cabe señalar que el Ministerio de Cultura coordina con especialistas de la Unesco, respecto a la conservación y preservación de nuestro Santuario Histórico, quienes saludaron las acciones que se desarrollan para proteger Machu Picchu.

