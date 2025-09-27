El Ejecutivo oficializó la creación de la reserva comunal Bajo Putumayo Yaguas, un área natural protegida de 160,604 hectáreas ubicada en el distrito de Yaguas, provincia de Putumayo, región Loreto. El objetivo es asegurar la conservación del patrimonio natural y cultural amazónico, en línea con los compromisos internacionales del Perú en materia ambiental.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 020-2025-MINAM, publicado en una edición extraordinaria del diario El Peruano. Según el documento, el área promoverá la integridad ecológica del territorio y la participación activa de las comunidades nativas en la cogestión de la reserva.

Participación indígena y gobernanza

La iniciativa busca fortalecer la gobernanza territorial con pertinencia cultural y lingüística, además de revalorizar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. De esta forma, se apunta a generar beneficios directos para las comunidades locales y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Entre las comunidades involucradas se encuentran los pueblos bora, kichwa, murui-muinani, yagua, ocaina y ticuna, quienes históricamente han habitado y protegido estos territorios.

El nuevo espacio permitirá conservar la diversidad biológica de ecorregiones como los bosques húmedos del Solimões-Japurá, el río Amazonas y los bosques inundables. Además, se garantizará la provisión de servicios ecosistémicos esenciales.

Dentro de la reserva se permitirá el aprovechamiento de recursos naturales renovables —con excepción de la explotación forestal maderable—, priorizando a las poblaciones vecinas que demuestren un uso tradicional de los mismos, ya sea con fines culturales o de subsistencia.

Los derechos de propiedad y otros adquiridos antes de la creación de la reserva serán respetados, siempre en armonía con los objetivos de conservación.