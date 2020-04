Debido a que alrededor de 900,000 familias en pobreza y pobreza extrema aún no acceden al bono S/ 380, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que en esos casos recibirán el pago completo de S/ 760.

“A estas personas que les sale ‘en proceso’ se les pagará el subsidio completo, y serán los primeros en ser atendidos. Estamos a la espera de la norma y conversando con los bancos. Es decir, estas personas recibirán S/ 760”, señaló en Exitosa la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena.

Explicó que a los beneficiados que les sigue saliendo la transacción “en proceso” y aún no cobran el primer bono, Balbuena dijo que este problema se debe a que muchas personas no viven cerca de una entidad bancaria y que la mayoría de peruanos no tiene una cuenta en el banco.

“Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca. Por poner un ejemplo, el Banco de la Nación (que es el que tiene más presencia en el país) no está cerca a las familias vulnerables”, señaló.

El Midis informó que 1 millón 800,000 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema ya recibieron el subsidio económico de S/ 380, lo que equivale al 66.1% de las familias beneficiarias.

Ello quiere decir que aún falta entregar el bono al 33.9% restante, equivalente a 900,000 familias. El universo total es de 2 millones 700,000 familias beneficiarias.

“El subsidio monetario de S/ 380 soles continúa entregándose en forma progresiva. Se tiene previsto culminar con el pago la próxima semana”, señaló el Midis en su cuenta de twitter.