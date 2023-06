El año pasado las exportaciones de la selva peruana sumaron US$ 809.4 millones, 65.1% más respecto del 2021; y la tendencia sigue positiva.

En el primer cuatrimestre del presente año, los envíos de la selva ascendieron a US$ 235 millones, 6.4% más que en relación al mismo periodo del 2022 (US$ 220.9 millones),detalló la Asociación de Exportadores (ADEX). Los productos primarios (US$ 143.9 millones) registraron un alza de 22.2%, aunque los de valor agregado (US$ 91.1 millones) se contrajeron -11.7%.

Loreto fue la región líder con US$ 89 millones (variación de 59.7%), Su principal partida fue aceites crudos (US$ 81 millones) al concentrar el 95.5%. Otras fueron residual 6, reptiles, incluidas las serpientes, peces ornamentales, bombas centrífugas multicelulares y madera aserrada. En el top five de sus destinos están Brasil, Colombia, Hong Kong, México y China.

San Martín, con US$ 54 millones y un aumento de 13.6%, exportó cacao en grano, aceite de palma, plomo y sus concentrados, aceita de almendra de palma en bruto, y café sin descafeinar, sin tostar. Chile, China, Colombia, Indonesia, Países Bajos y Malasia fueron algunos de sus mercados.

Madre de Dios con US$ 48 millones, despachó a Emiratos Árabes Unidos, India, Bélgica, China y Corea del Sur, de un total de 24 destinos, productos como oro (87.9% del total), además de nueces del Brasil, maderas tropicales aserrada, madera perfilada y otros.

Por su parte, Ucayali con US$ 40 millones, exportó aceite de palma en bruto, maderas tropicales, cacao en grano, madera perfilada, madera moldurada y otros a 23 países, entre los cuales resaltan México, Colombia, Francia, China, República Dominicana y Malasia.

En tanto, Amazonas envió al mundo productos por US$ 8 millones, entre los que está café sin descafeinar, cacao en grano, tara en polvo, suéteres, cardiganes y chalecos de punto de algodón y t-shirts, entre otros, a EE.UU., Canadá, Alemania, Bélgica, Suecia, Nueva Zelanda y Francia.

Sin embargo, urge identificar actividades con potencial en la selva

Adex señala que pese a su extensión y gran potencial, las exportaciones de la selva en los últimos años solo representaron el 0.8% del total nacional (monto US$ FOB), por lo que urge identificar actividades con potencial y trabajar a fin de ponerlas en valor.

En el marco de las actividades por su 50° aniversario, el gremio empresarial realizará el 4 de julio próximo la conferencia ‘Exportando sueños’ en la sede de la Universidad Nacional de Ucayali que contará. En el panel ‘Oportunidades del Comercio Exterior desde la región Ucayali’, participarán autoridades del sector público y empresarios, entre ellos los ministros de la Producción, Raúl Pérez Reyes, y de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews.

Asimismo, el jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, sucursal Iquitos, Mario André López Rojas; la directora de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de RR.EE.– Pucallpa, Elizabeth Castro Benavides; y el representante de la Oficina Macro Regional Oriente PromPerú, Martín Pinedo.

La delegación de ADEX sostendrá reuniones con las autoridades más representativas de la región como el gobernador Manuel Gambini Rupay; la alcaldesa de la municipalidad provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne Vásquez y la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, Nancy García Jiménez.

