El próximo 27 de setiembre se dará inicio al proceso de exámenes para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Los postulantes deberán afrontar seis evaluaciones: el examen médico, el de rendimiento físico, el de aptitud académica, el de conocimientos, el psicológico y el de apreciación general, informó el mayor José Soto, vocero de la institución.

Indicó que, por ahora, las inscripciones estarán disponibles hasta el 26 de septiembre e incluyen dos fases obligatorias: una virtual y otra presencial.

“Invitamos a todos los jóvenes a formar parte de la promoción 2026. Este proceso contempla primero una inscripción virtual y luego una inscripción presencial en nuestra sede, ambas obligatorias para ser considerado postulante”, precisó Soto.

Este año se han habilitado 300 vacantes, y podrán postular jóvenes peruanos de nacimiento —o inscritos en Reniec en caso de haber nacido en el extranjero— con edades entre 15 y 21 años, sin cargas familiares y en buen estado físico y mental.

Además, se exige una talla mínima de 1.65 m para varones y 1.55 m para damas.

Como incentivo, quienes hayan cumplido el servicio militar voluntario recibirán una bonificación del 20% sobre la nota final, junto a descuentos en pagos de inscripción y cuotas de ingreso.

Los interesados pueden acceder al prospecto de admisión y la guía del postulante a través del portal oficial de la Escuela Militar de Chorrillos y sus redes sociales.

Escuela Militar de Chorrillos Foto: GEC

El oficial recordó que la Escuela Militar de Chorrillos brinda una formación integral que combina estudios militares y civiles.

Al culminar, los cadetes egresan con el grado de bachiller en Ciencias Militares y la licenciatura correspondiente.

“El Ejército del Perú espera a jóvenes con vocación de servicio, disciplina y amor por la patria. Nuestra escuela es cuna de héroes y símbolo de honor y lealtad”, subrayó Soto.