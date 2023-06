El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, informó que al 14 de junio el Perú reporta 147,923 casos de dengue y 188 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, en plena emergencia sanitaria en 22 regiones del país ante esta epidemia.

No obstante, en diálogo con Canal N, el funcionario explicó que la proyección especializada indica que los contagios seguirán disminuyendo. “En todas las regiones ya estamos disminuyendo”, sentenció.

Al ser consultado sobre cuándo fue el pico de contagios de dengue en el Perú, el doctor Munayco aclaró que esta situación se mide de forma focalizada; es decir en cada región. “ El pico depende de la zona. En la zona norte el pico está en la semana 20 y de ahí tenemos dos a tres semanas disminuyendo. En Ica, es diferente pues el pico se dio en la semana 17 y esta región tiene de cuatro a cinco semanas disminuyendo ”, remarcó.

PIURA LA REGIÓN MÁS AFECTADA

El vocero del Minsa dijo que la región más afectada por el dengue es Piura donde ya se viene registrando una caída en el reporte de contagios por esta enfermedad. Mencionó que durante el pico, la citada región del norte reportó hasta 7,000 casos. Los tres distritos que concentran los casos son Chulucanas, Sullana y Piura.

“ Tres semanas viene disminuyendo de manera importante por el control vectorial y larvario tras intervención desde hace ocho semanas. El número de hospitalizados también tiene un descenso de dos semanas y el número de fallecidos recién tiene una semana de descenso ”, detalló.

¿Qué pudo desencadenar este aumento de casos en Piura? Munayco dijo que básicamente responde al factor climatológico como la ocurrencia del ciclón Yaku y El Niño costero. “Las lluvias intensas hacen que el vector tengas las condiciones necesarias para que prolifere. La falta de agua que provoca el almacenamiento”, dijo.

Respecto al informe a la Contraloría que alerta de deficiencias en la atención de pacientes y desabastecimiento de medicamentos contra el dengue en Piura, Munayco aclaró que esa información es previa a la intervención reforzada por el Minsa donde luego se hizo una oferta hospitalaria y la supervisión en los establecimientos de salud.

Asimismo, aclaró que existen dos formas de atacar al dengue que es reducir la trasmisión y reducir la cifra de los fallecidos en relación con la atención brindada en hospitales. “En Piura muchos pacientes han llegado muy tarde por la automedicación. Son varios factores que se han juntado”, agregó.

LIMA REPORTA DESCENSO DE CONTAGIOS

En el caso de Lima, el director del CDC, explicó que la capital reportó un incremento de casos, pero la situación actual va a la baja. “¿Por qué el dengue en Ica y Lima si tenemos agua? Tienen el reporte de aumento de casos porque no tenemos agua las 24 horas al día y eso obliga a que las personas almacenen agua. Este es el escenario es favorable para que este mosquito pueda reproducirse”, sentenció.

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EL 2024 CON EL NIÑO GLOBAL?

Ante el anuncio anuncio que ya comenzó El Niño global,el representante del Ministerio de Salud dijo que sí estamos preparados.

“ Lo que sucede es que debemos estar ubicados en el escenario. Este escenario de este año [2023} es diferente a los anteriores. Si uno compara las anteriores es menor. Este escenario [2023} que hay un Niño costero, tuvimos un ciclon Yaku y lluvias intensos se espera que los casos sean mayores. Y eso se ha observado. Obviamente no tenemos que bajar la guardia porque hay posibilidad que aparezca El Niño global y qué va ocurrir. Va a empezar a llover más en la Amazonía y no tanto en la costa norte. El tema del dengue no es solo Minsa sino también trabajar en conjunto con los alcaldes ”, remarcó Munayco del CDC.

